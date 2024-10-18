Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Basketbol Takımı, KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre kafileyi, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve beraberindeki yöneticiler karşıladı.

17-23 Ekim tarihlerinde ülkede kamp yapacak olan Fenerbahçe İstanbul Jet, Merit Lefkoşa Hotel’de konaklayacak.

Kamp süresince iki hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe İstanbul Jet, KKTC Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen ve 18-19 Ekim tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek Mustafa Çelik Anı Turnuvası’na katılacak.

Kafilede daha önce takımda oynayan ve bu sezon yeniden takıma transfer olan Morteza Abedi de yer alıyor.