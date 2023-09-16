Girne-Esentepe ana yolunda bugün akşam saatlerinde bir aracın sağa geçmesi yüzünden meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş’ın hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği kaza, Korineum Golf & Beach Resort civarında saat 19.35’te oldu.

Ayşen Ağırtaş’ın (K-48) kullandığı LC 778 plakalı araç, Girne istikametine seyrederken Korineum Golf&Beach Resort tesisi civarında sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o sırada karşı istikametten gelen Aigül Gaziköylü (K-37) yönetimindeki NU 980 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu LC 778 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nuray Ağırtaş (K-75) ağır yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada LC 778 plakalı araç sürücüsü Ayşen Ağırtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gökçen Denizalp (K-14) ile NU 980 plakalı araç sürücüsü Aigül Gaziköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Ali Gaziköylü (E-11), Aydina Gaziköylü (K-14) ve Mukaddes Gaziköylü (K-3) ise yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.