Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu iş birliğinde öğrencilere ‘Ağız ve Diş Bakımı Eğitimi’ verildi.

Verilen bilgiye göre, eğitime 5 yaş grubu öğrencileriyle öğretmenleri katıldı. Sunum yapan Dr. Dt. Meryem Ziya, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Gönyeli Ocak Örgüt yöneticileri, üyelerinin de maddi katkısıyla tüm okul öğrencilere diş bakım seti hediye etti. Etkinliğe, CTP Lefkoşa milletvekili Dr. Dt. Filiz Besim, CTP Gönyeli Ocak Örgüt Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hülya Akbil ve Belediye Meclis Üyesi Fahri Arabacıoğlu da katıldı.