Uçakta kulak tıkanıklığını önleyen 3 yöntem

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, uçak yolculuklarında meydana gelen kulak tıkanıklıları hakkında önemli bilgiler verdi. Toprak, “İşitme kaybına yol açan bir çok olay kulakta tıkanıklık yakınmasına neden olabilir” diyen Prof. Dr. Murat Topak, “Dış ortamdan gelen ses dalgalarının kulak zarına ve oradan da kemikçikler vasıtasıyla iç kulağa iletilmesine engel olan her türlü olay bu duruma yol açabilir” dedi.

YUTKUN, ESNE, ÇİĞNE

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU VARSA…

Çıkış ve inişler sırasında basınç dengeleme için sık yutkunma ve çiğneme hareketlerinin yararlı olacağını kaydeden Prof. Dr. Murat Topak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca özel (Valsalva manevrası vb.) bazı hareketlerin yapılması öğrenilmelidir. Çocuklarda bu zor olabilir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu varsa burun tıkanıklığı nedeniyle basınç dengeleme sistemi olumsuz etkileneceği için yolculukta kalkıştan ve inişten önce burun açıcı spreylerin kullanılması yararlı olabilir. Ciddi durumlarda yolculuğun ertelenmesi düşünülebilir.”