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Uçakta kulak tıkanıklığını önleyen 3 yöntem

Uçakta kulak tıkanıklığı sorununu yaşamamak için öneriler veren Prof. Dr. Murat Topak, üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar için de önemli uyarılarda bulundu.

Uçakta kulak tıkanıklığını önleyen 3 yöntem

Uçakta kulak tıkanıklığı sorununu yaşamamak için öneriler veren Prof. Dr. Murat Topak, üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar için de önemli uyarılarda bulundu.

09 Haziran 2019 Pazar 15:26
Uçakta kulak tıkanıklığını önleyen 3 yöntem

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, uçak yolculuklarında meydana gelen kulak tıkanıklıları hakkında önemli bilgiler verdi. Toprak, “İşitme kaybına yol açan bir çok olay kulakta tıkanıklık yakınmasına neden olabilir” diyen Prof. Dr. Murat Topak, “Dış ortamdan gelen ses dalgalarının kulak zarına ve oradan da kemikçikler vasıtasıyla iç kulağa iletilmesine engel olan her türlü olay bu duruma yol açabilir” dedi.

YUTKUN, ESNE, ÇİĞNE

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İşitme kaybına neden olan olay tespit edildikten sonra ve tedavisi olanaklı ise uygun bir şekilde tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, şu bilgileri verdi:
“Orta kulak boşluğundaki basınç normal şartlarda çevre basıncına eşittir. Çevre basıncı değiştiğinde (Örneğin; uçak yolculuğunda kalkış ve iniş sırasında) orta kulaktaki basınç değişikliği östaki tüpü tarafından düzenlenir. Basıncın eşitlenmesi için östaki tüpünün genizdeki ağzının yutkunma, çiğneme ve esneme gibi hareketlerle açılması gerekmektedir. Çevre basıncının azaldığı yükselme durumunda orta kulaktaki hava genişler östaki tüpünü tıkayan bir durum yoksa orta kulaktaki basıncı artan hava genize geçer ve basınç dengelenir. İnişler sırasında bu olayın tersi söz konusu olur, çevre basıncı artar östaki tüpü aracılığı ile dengeleme yapılamazsa orta kulakta negatif basınç gelişir, sonuçta işitme kaybı ve ağrı oluşur.”

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU VARSA…

Çıkış ve inişler sırasında basınç dengeleme için sık yutkunma ve çiğneme hareketlerinin yararlı olacağını kaydeden Prof. Dr. Murat Topak, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ayrıca özel (Valsalva manevrası vb.) bazı hareketlerin yapılması öğrenilmelidir. Çocuklarda bu zor olabilir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu varsa burun tıkanıklığı nedeniyle basınç dengeleme sistemi olumsuz etkileneceği için yolculukta kalkıştan ve inişten önce burun açıcı spreylerin kullanılması yararlı olabilir. Ciddi durumlarda yolculuğun ertelenmesi düşünülebilir.”

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