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Sucuoğlu:Elimizi taşın altına koyma dönemindeyiz!

Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın (MEMUR-SEN) 6’ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı.

25 Mart 2022 Cuma 16:35
Sucuoğlu:Elimizi taşın altına koyma dönemindeyiz!

Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın (MEMUR-SEN) 6’ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

MEMUR-SEN’in 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olağanüstü koşullardan geçildiğini belirterek, dünyada yaşanan olumsuzlukların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de yansıması olduğunu söyledi.Tatar, birlik beraberlik içerisinde, devletin imkanları, Anavatan Türkiye’nin desteği ve yapılacak olan çalışmalarla sıkıntıların aşılacağını kaydetti.

TATAR: “FEDERAL TEMELDE BİR ANLAYIŞ GERİDE KALDI”

Sendikaların görevinin daha fazla çalışanına sahip çıkmak olduğunu söyleyen Tatar, sendikanın kendi üyelerinin hak ve menfaatini korumak, devletin işleyişi ve bekası için daha verimli hizmetlerin halka sunulması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyaseti yürüttüklerini kaydeden Tatar, “Federal temelde bir anlayış geride kaldı. Karşı taraf bizimle hiçbir zaman eşitlik temelinde bu ülkenin yönetimini, geleceğini paylaşmak istemedi. Türk varlığının bu adada devam edebilmesi için yan yana yaşayan iki devlet olmalı, yeni politika budur” dedi.

Tatar, devlete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, “Devlet varsa biz varız, devlet zafiyete uğradığı anda devletin herhangi bir olumsuzluğu ortaya çıktığı anda o zaman gidecek yerimiz yoktur” dedi.

Geçmişin iyi bilinmesinin önemine işaret eden Tatar, geleceğe bakarken Anavatan Türkiye’nin de desteği ile Kıbrıs Türk halkının varlığının devamı için devlete ve egemenliğe sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğü olmadan varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Bizim kırmızı çizgimiz her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin garantörlüğü ve bizim güvenliğimizi devam ettirmemiz askerimizin buradaki varlığına dayalıdır” dedi.Yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyaseti yürüttüklerini kaydeden Tatar, “Federal temelde bir anlayış geride kaldı. Karşı taraf bizimle hiçbir zaman eşitlik temelinde bu ülkenin yönetimini, geleceğini paylaşmak istemedi. Türk varlığının bu adada devam edebilmesi için yan yana yaşayan iki devlet olmalı, yeni politika budur” dedi.

Tatar, devlete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, “Devlet varsa biz varız, devlet zafiyete uğradığı anda devletin herhangi bir olumsuzluğu ortaya çıktığı anda o zaman gidecek yerimiz yoktur” dedi.

Geçmişin iyi bilinmesinin önemine işaret eden Tatar, geleceğe bakarken Anavatan Türkiye’nin de desteği ile Kıbrıs Türk halkının varlığının devamı için devlete ve egemenliğe sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğü olmadan varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Bizim kırmızı çizgimiz her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin garantörlüğü ve bizim güvenliğimizi devam ettirmemiz askerimizin buradaki varlığına dayalıdır” dedi.

SUCUOĞLU: “GÖNÜL ÇOK GÜZEL ŞEYLERİ VERMEK, HAKLARI DAHA DA ARTIRMAK İSTER”

Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, içinde bulunan sürecin son yılların ekonomik anlamda en sıkıntılı süreci olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle Avrupa, komşu ülkeler ve KKTC’yi derinden etkilmeye devam ettiğini söyledi.

Özellikle akaryakıttaki aşırı yükselmenin, dövizdeki dengesiz artışın tüm ekonomik dengeleri alt üst ettiğini söyleyen Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu sıkıntılı dönemi yeneceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Hepimiz elimizi taşın altına koyma dönemi içerisindeyiz. Gönül çok güzel şeyleri vermek, hakları daha da artırmak ister. Çalışanların gelirini daha da artırmak ister. Kısa da olsa bu süreci hep birlikte yaşayıp daha sonra bu sorunları geride bırakıp hak ettiğimiz noktaya kavuşacağız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu tip sıkıntılı dönemleri kısa sürede atlatabilecek kabiliyette olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu sürecin atlatılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve Kıbrıs Türkü’nün çok daha zor dönemleri başarı ile atlatmayı bildiğini söyledi.

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Sucuoğlu, “KKTC Devleti olarak dış dünyanın etkilendiği bir çok konuyu menfi yönde hissetmemek mümkün değildir. Petrol fiyatları başta olmak üzere savaşın getirdiği yükselmeleri bizleri etkiliyor. Bu konuda yapabileceğimiz ve yaptığımız belli açılımlar olmasına rağmen belli bir noktada bunu paylaşma ve yansıtma söz konusu oldu” diyerek, “ben değil biz” olmanın önemine vurgu yaptı.

TAÇOY: “AMAÇ SADECE VERMEK DEĞİLDİR, HAYATI DAHA DÜZENLİ KILABİLMEKTİR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, pandemi döneminde yaşananlara değinerek, büyük ülkelerde enflasyon oranının yüzde 5’in üzerine çıktığını belirtti.

Enflasyonun dünyada kaçınılmaz olduğunu kabullenmek gerektiğini kaydeden Taçoy, hayat pahalılığı taleplerine değinerek, “Devletler size hayat pahalılığını verirken, cebinize bir kuruş koyarken diğer cebinizden ekonomik katma değerleri ile bunu çarpan etkenleri ile geri alır. Amaç sadece vermek değildir, hayatı daha düzenli kılabilmektir” şeklinde konuştu. Bakan Taçoy, yaşanılan sıkıntıların erken bir zamanda ortadan kalkması için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Akpınar ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamasında ise, “Çok değer verdiğim Ümit Kalko ve Girne Kolejlerimizin CEO’su Dilek Cambazoğlu tebrik ziyaretleri gerçekleştirdiler. Okul öncesinden, ilk ve orta öğretimde Girne American University’mizin kuruluşu olarak faaliyet gösteren Girne Kolejlerimiz bugün

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Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluKktcKıbrıs Türk Memur SendikasıHasan TaçoyErsin Tatar
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