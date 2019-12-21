Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda

Düşük sperm sayısı sıklıkla çinko ve bazı vitaminlerin eksik alınmasıyla bağlantılıdır. Yani menüdeki bazı gıdaları değiştirere eşinizin sperm sayısını artırabilirsiniz. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, sperm sayısını artırdığı kanıtlanan bu mucize gıdalar hakkında bilgi verdi