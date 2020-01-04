Seni seviyorum demeden sevgiyi göstermenin 12 yolu

Aşağıda, partnerinize onları sevdiğinizi gösterebileceğiniz 12 şeyden bahsedeceğiz. Bunlar, bazılarımızın her gün yaptığı, bazılarımızın da yapmayı unuttuğu şeyler. Bu şeyleri ne kadar çok yaparsak, en çok sevdiğimiz kişi ile aramızdaki bağ o kadar güçlü olur.

1-Gitmek istediği filme birlikte gidin

Birini özel hissettirmek istiyorsanız, tek yapmanız gereken onlarla biraz zaman geçirmek. Onunla izlemek için öldüğü bir filmi izleyin. Bu gerçekten de bir insanı sevdiğini göstermenin basit bir yolu.

2-Üzerinde görmeyi sevdiği şeyi giy

Partneriniz, sevdiği şeyleri giymeye başladığınızda bunu fark edecektir. Bu, onları etkiler ve daha önemli hissetmelerini sağlar. Tabii, kulağa basit geliyor ama bazıları için büyük bir adım.

3-Bir günü tamamen onunla geçir

Her ikiniz de bir gün izin alabilirsiniz. Birlikte baş başa zaman geçirin. Uyumak ve yatakta kahvaltı etmek, akşam yemeğinden sonra yürüyüşe çıkmak veya spontane bir eğlence olabilir. Gerçekten birbirinizin tadını çıkarmak için zaman ayırın.

4-Küçük bir şey olsa bile onlara sebepsiz bir hediye alın

Onun evine giderken yoldan çiçek toplasanız bile, takdir edecekler. Bu, onları düşündüğünüzü bildirir ve daha sevilmiş hissetmelerini sağlar. Bunu ne kadar sık ​​yaparsanız, o kadar çok sevinirler.

5-Sık sık onunla flört edin

Sevgili olunduğunda, artık flört etmenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak sevgiliyken de flörte devam etmek arzulu ve değerli hissetmemizi sağlar.

6-Onunla yeni bir şeyler deneyimleyin

Birlikte yeni şeyler yaşadığımızda birbirimize yaklaşıyoruz. Birbirinizle ne kadar çok farklı deneyim yaşarsanız, o kadar bağlı olursunuz. Partneriniz onunla çok fazla şey paylaşmak istediğiniz için çok heyecanlı olacak.

7-Onun sevdiği yemeği pişirin

Birbirimiz için yemek pişirdiğimizde, onları önemsediğimizi ve iyi beslenmelerini istediğimizi gösteriyoruz. En basit yemekler işleri daha romantik hale getirebilir. Uzun bir günün ardından gelen lezzetli yemek harika bir şeydir.

8-Akşam yemeği planlayın

Bazen partnerimizin sorumluluk almasını ve işleri planlamasını istiyoruz. Ciddi bir akşam yemeği için çaba göstermesi, daha değerli hissetmemize neden olacaktır. Özel bir tarih olmak zorunda da değil. Maksat eğlenmek olsun.

9-Sevimli mesajlar gönderin

Basit bir tatlı günaydın metni veya işten eve dönerken güzel bir mesaj oldukça iyi hissettirebilir. Bu, partnerinizin aklınızda olduğunu bilmelerini ve sizin için önemli hissetmelerini sağlamanın başka bir yoludur. Bu mesajlar, 'Seni görmek için sabırsızlanıyorum' kadar basit bir şey olabilir.

10-Onlara ne kadar değer verdiğinizi söyleyen bir not bırakın

Not bırakmak sık yapıla bir şey olamayabilir, ancak zaman zaman günlerimizin nasıl devam ettiği konusunda büyük bir fark yaratırlar. Geç kaldığınız için stresliyseniz, çantanızda tatlı bir not bulmak yüzünüze bir gülümseme getirmek için yeterli olabilir. Hayatta ve aşıkta en büyük farkı yaratan küçük şeyler.

11-Biraz ev işi yapın

Evi temizleyin ve çöpleri çıkarın, partnerinizin rahat bir eve gelmesi için çaba harcayın. Bu her gün yaptığınız bir şey olmayabilir, ancak zaman zaman yardım aracı olarak yapmak önemlidir. Bir çift olarak, herkes kendi payına düşeni yapıyor olmalı.

12-Sevgini göster

Eşinizi sık sık öpün ve kucaklayın. Bir süredir birlikte olsanız bile, bu samimi kıvılcımın hala parladığını bildiklerinden emin olun. Eğer gevşerse, bu tür şeyleri özlemeye başlayacaksınız.

ak.