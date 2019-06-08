İncirin şaşırtan faydaları

Lezzetli ve tatlı incir insanlık tarihinin belki de en keyifli tüketilen meyvelerinden bir tanesidir. Görünüşü kadar sağlığa olan faydaları da yıllarca insanların dikkatini çekmektedir. İncir antioksidan, lif, mineraller ve vitaminler açısından çok zengin şifa kaynağıdır. İncir içerdiği besin, vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa inanılmaz katkı sağlar. Sodyum, Potasyum ve Magnzeyum açısından çok zengindir.

Zengin bir C vitamini kaynağı olan incir, aynı şekilde fazla miktarda B3, B6, B2 ve K vitamini içermektedir. Çok az yağ içeren incirin kalp ve mideye çok faydası olan lif açısından çok zengindir. İşte mucize meyvenin faydalarını şöyle sıralayabiliriz.

İNCİRİN KEMİK SAĞLIĞINA FAYDALARI: İncirin en önemli özelliklerinden bir tanesi kemik ve dolaylı olarak iskelet sağlığına olan faydalarıdır. Bol miktarda kalsiyum ve K vitamini içermesi kemik dokularını güçlendirirken, kemiklerin kırılganlıklarını azaltır. Böylece hem kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltır hem de yaşlılıktan kaynaklanan kemik hastalıklarından korur.

İNCİR VÜCUDU TEMİZLER: Gerek taze incir gerekse kuru incir doğal bir antibiyotik görevi görür. Antioksidan açısından çok güçlü olan incir, kanın ve bağırsakların temizlenmesini sağladığı gibi ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek göz ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

İNCİR KALP SAĞLIĞINI KORUR: İncir kalp sağlığını dolaylı olarak korur. Yüksek seviyede potasyum içermesi tansiyonun sağlıklı seviyede kalmasını sağlar. Böylece yüksek tansiyon sonucu kalbi etkileyecek olumsuzluklardan korur.

İncirin sindirim sitemine çok fazla katkıda bulunmasının en önemli sebebi, yukarıda bahsettiğimiz lif bakımından çok zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Doğrucu ve tok tutucu özelliğinden dolayı yeme isteğini azaltır. Bunun yanı sıra lifler mideyi kuvvetlendir. Ülser hastalığı için iyi geldiğini söyleyen uzmanlar vardır.

TANSİYONA FAYDALARI: Kalp sağlığına faydaları başlığında incirin yüksek derecede potasyum içerdiğinin altını çizmiştik. Potasyum tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynayan maddedir. Bu yüzden günlük incir tüketimi tansiyonu dengeler ve yüksek tansiyon kaynaklı hastalıklardan korur.

İNCİRİN KABIZLIĞA FAYDALARI: Genel anlamda sindirim siteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına çok ciddi katkıda bulunan incir, özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar içinde çok önemli bir şifa kaynağıdır. Kabızlığın en büyük nedenlerinden birisi, kilo veya hareketsizlikten kaynaklanan sindirim sistemi bozukluklarıdır. Özellikle bağırsakların iyi çalışmaması kabızlığa neden olur. Sindirim siteminin bütün organları için çok önemli bir besin olan lif incirde çok fazla olduğu için kabızlık sorunlarını çözme noktasında önemli bir tercihtir.

CİLT HASTALIKLARINA KARŞI ETKİLİDİR: İncirin antioksidan özelliği aynı zamanda cilt bakımı ve sağlığı için mükemmel tecrübeler sunmaktadır. Taze incir püre şeklinde yüze 20 dakika uygulandığında cildi besler ve temizler. Özellikle akne sorunlarını giderme noktasında çok etkilidir. Ayrıca cildin yaşlanmasını önler.

AĞRILARI AZALTIR: Özellikle kış aylarında soğuk algınlığından ve buna bağlı olarak meydana gelen salgın hastalıklardan kaynaklanan boğaz ağırlarına kadar etkilidir. Bir kuru inciri bir bardak ılık su ve bir kaşık balla karıştırarak tükettiğinizde boğaz ağrılarını büyük ölçüde gidermiş olduğunu görürsünüz. 2 adet inciri geceden saf zeytinyağının içerisine koyup, diğer geceye kadar bekletin. 1 günün sonunda, 2 adet inciri zeytinyağının içerisinden çıkarıp yiyin. Hemen yediğiniz incirlerin yerine 2 adet daha koyun. Hiç ara vermeksizin, bu kürü 6 ay boyunca uygulayın. 6 ayın sonunda, astım, öksürük gibi bir şikayetiniz kalmayacak. İncir, içerdiği yüksek orandaki liflerle bedene giren kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlar.

İNCİRİN SAÇA FAYDALARI: İncirin içerdiği birçok madde şampuan sektöründe kullanılmaktadır. İçerdiği zengin C vitamini saçların köklerini güçlendirirken kafa derisinin sağlığını da korur. Aynı şekilde zengin bir magnezyum içerdiği için saçlara doğal bir görünüm kazandırmada etkili olur.