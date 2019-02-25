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Bu besinlerin öyle bir faydası var ki... İşte yararları!

Bu besinlerin öyle bir faydası var ki... İşte yararları!

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:32
Bu besinlerin öyle bir faydası var ki... İşte yararları!

Magnezyum içeren besinler nelerdir?

Magnezyum, enerji, uyku ve kan şekeri ve hormon dengesinin desteklenmesine yardımcı olan önemli bir mineraldir. Peki, Magnezyum içeren besinler nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Magnezyum sadece sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemek ve kemik sağlığını iyileştirmekle kalmaz, bazı kanserler ile ilişkili iltihabı önlemeye yardımcı olabilirler. Magnezyum bakımından zengin yiyeceklerin kalp sağlığını arttırdığı, inmeyi önlemeye yardımcı olduğu ve hatta kalp krizinden ölme riskinizi azaltabildiği bulunmuştur. Şimdi magnezyum yönünden zengin besinlerin neler olduğuna bir göz atalım…

MAGNEZYUM NEDİR?

Magnezyum, vücuttaki yüzlerce enzim reaksiyonu için bir yardımcı faktör olması nedeniyle önemli bir kimyasaldır. Bu enzimler enerjinin karbonhidratlardan, yağlardan ve proteinlerden dönüşümü gibi çeşitli önemli işlemler için hayati önem taşır. Sağlıklı DNA sentezi, kan şekeri dengesi, kemik sağlığı ve sinir sistemi için gereklidir.

Magnezyum, kalsiyum, D vitamini, kan şekeri ve hormonal dengeyi düzenlemeye yardımcı oluyor, bu nedenle düşük magnezyum seviyelerinin kronik yorgunluk tipi semptomlara, ruh hali dengesizlikler, endişe, göz tikleri ve uykusuzluk gibi problemlere yol açtığı biliniyor. Magnezyum eksikliği belirtileri şunlardır:

– İştah kaybı
– Mide bulantısı
– Kusma
– Yorgunluk
– Güçsüzlük
– Anormal kalp ritimleri
– Uyuşukluk veya karıncalanma
– Kas kasılmaları ve krampları

MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Magnezyum çeşitli gıdalarda bulunur, ancak en iyi kaynaklar yeşil yapraklı sebzeler, çikolata, kuruyemiş ve tohum

– Yeşil yapraklı sebzeler (örneğin ıspanak, lahana, pazı)
– Meyveler (incir, avokado, muz, çilek, nar, ayva, karpuz ve ahududu)
– Kuruyemiş ve tohumlar (kabak çekirdeği gibi)
– Baklagiller (siyah fasulye, nohut, barbunya, mercimek ve soya fasülyesi)
– Sebzeler (bezelye, patlıcan, brokoli, yeşil fasulye, enginar, kuşkonmaz, brüksel lahanası, pırasa, dereotu)
– Deniz ürünleri (somon, uskumru, ton balığı, karides)
– Kepekli tahıllar (kahverengi pirinç ve yulaf)
– Çiğ kakao
– Bitter çikolata
– Soya peyniri
– Kuru fasulye
– Hindistan cevizi
– Chlorella tozu
– Mantar
– Kimyon
– Domates
– Rezene
– Karanfil

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