banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118888
ALTIN
314.095
DOLAR
6.0727
STERLİN
7.8954
EURO
6.5570
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Savcı istifa edince aklandı mı!
Savcı istifa edince aklandı mı!

Bekar olmanın faydaları

Bekar olmanın faydaları

19 Şubat 2020 Çarşamba 13:18
Bekar olmanın faydaları
banner337

Bu günlerde evliliklerin veya ilişkilerin daha az yaygın olmasına rağmen, bekar olmak hala bir tabu olarak görülebiliyor ve bekarlar hala birini bulma isteği duyabiliyorlar. Son yapılan araştırmalar, bazı insanların bekarlığı evlilik yolculuğunda bir durak olmaktan ziyade, mutlu bir alan olarak gördüğünü söylüyor. Jerusalem Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elyakim Kislev, bekarlık konseptinin insanın kendisi için yeniden tanımlayabileceğini buldu. Kislev, 'Yalnız olmanız gerekmiyor ve başarısız değilsiniz. Bekar olmak, acı kaynağı yerine bir avantaj olabilir' diyor.

Kislev, ABD ve Avrupa veritabanlarını analiz etti ve bekarlıktaki eğilimleri ve bazı bekarları mutlu eden şeyleri incelemek için röportajlar yaptı. Profesör, bazı bekarlar için mutluluğun bir seçim, yaşam tarzı ya da kabul ettikleri bir şey olduğunu buldu.

'Mutlu birçok kitapta tek bir popülasyonda muazzam bir büyüme olarak görülüyor ve bu imajı değiştirmemiz gerekiyor. Bu durum tek olmanın hayal kırıklığına uğradığın, daha az değerli ya da terk edildiğin anlamına geliyor' diyor Kislev.

Japonya, İtalya ve İsveç de dahil olmak üzere birçok ülkede bekarlık ve yalnız yaşamda artış gözleniyor. Kislev, yalnızlık duygularını hayatınızın herhangi bir aşamasında güçlenme ve neşe hissetme yeteneğine dönüştürmenin yolları olduğuna inanıyor.

Yalnızlığın kökenini belirleme

Kendinizi yalnızdan kurtarmaya çalışıyorsanız, ilk önce yalnızlığın nedenini bulmanız gerekiyor. Kronik yalnızlık, sosyal izolasyon ve yalnızlık duyguları arasında farklılıklar vardır. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre kronik yalnızlık, uzun bir süre boyunca meydana gelen ve zihinsel ve fiziksel sağlığınızı etkileyen yalnızlık veya sosyal izolasyon olarak tanımlanıyor.

Ruh sağlığı ve bağımlılık tedavisine odaklanan tıp direktörü Dr. Indra Cidambi, 'Kronik yalnızlık, uykusuzluk ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları, psikolojik sıkıntı ve davranış sorunları geliştirme riskini artırabilir' dedi.

Uzmanlara göre, yalnızlık duyguları veya geçici yalnızlık, öznel, kendi kendine algılanan ihmal duygularına veya 'kişinin ulaşılan ve arzu edilen sosyal ilişki düzeyleri arasında bir tutarsızlığa' dayanmaktadır. Cidambi, 'Yalnız olmak bir insanı yalnız yapmaz, yalnız olma algısını yalnız yapan şeydir' diyor.

Daha önce yapılan bazı araştırmalar, evli insanların da bekarlar kadar yalnız ve mutsuz olabileceğini ortaya koydu.

banner317
Kislev, 'Evli insanların, bazen tam da bu kişiye bağlı oldukları ve diğer bağlantıları beslemekten vazgeçtikleri için evliliklerinde çok yalnız ve duygusal olarak mahrum kalabilecekleri defalarca kanıtlandı' diyor.

Bekarları mutlu eden şeyler

Kislev'in kullandığı veritabanları arasında ABD Nüfus Sayım Bürosu ve Avrupa Sosyal Araştırması da yer aldı. 30'dan fazla ülkede ilişki eğilimlerini inceledi ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bekar insanlarla 140'tan fazla röportaj yaptı. Mutlu bekarlar ve mutsuz bekarlar arasında, genellikle bekar olma konusunda stereotipleri içselleştirip içmediklerine ya da umursamadıklarına bağlı olarak önemli farklılıklar buldu.

Bekar hisseden mutsuz olan insanlar, asla doğru kişiyi bulamamak, yalnız yaşlanabileceklerini hissetmek ya da hayatını kaçırmışlar gibi düşünürler. Buna karşılık, mutlu bekarlar yalnızlıklarından keyif alıyor, hayatlarının sorumluluğunu üstleniyor ve evlilik yerine sosyal bağlarından mutlu oluyorlar' diyor Kislev.

Kislev, 'Bekarlar yalnızlık zamanlarını "kendilerini yenilemek" ve "bu anlarda kendilerine odaklanarak güçlendirmek için kullanıyor' dedi.

Özsaygı oluşturma

Bazı çalışmalar, ilişkilerdeki insanların daha yüksek benlik saygısına sahip olabileceğini gösteriyor, ancak bu ilişki iyi giderse, istikrarlı ve en azından bir yıl veya daha uzun sürdüğü takdirde ortaya çıkabilir.

Cidambi, 'Bazıları bir ilişki içinde olmak isteyebilir, ancak doğru ortamı bulamıyor olabilir. Bu, özgüven kaybına ve yalnızlık ve hatta depresyon duygularına yol açabilir' diyor.

Kislev'in çalışmasındaki bazı bekar insanlar da kariyer hedeflerine ulaşmak için çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

Birinin potansiyelini yerine getirmek, kişinin daha fazla yalnız zaman geçirmesi, aynı zamanda arkadaşlarla zaman geçirmesi de, ya bir zamanlar bekar olmaktan ya da yalnız yaşamı kendileri için seçenlerin benlik saygısını artırmaya yardımcı oluyor.

Araştırmaya göre, insanlar yalnız bulundukları zamana bağlı kişisel gelişim fırsatını fark etti. Bekar olmak, ıssız hissetmek değil. Sevdiğiniz şeyleri bulmak, yeni yerler keşfetmek ve yeni arkadaşlar edinmek için fırsat sağlayabilir.

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvenin gizemli faydası!
Kahvenin gizemli faydası!
Seni seviyorum demeden sevgiyi göstermenin 12 yolu
Seni seviyorum demeden sevgiyi göstermenin 12 yolu
Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda
Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda
Kuru incirin bilinmeyen faydaları! Saymakla bitmiyor
Kuru incirin bilinmeyen faydaları! Saymakla bitmiyor
Eminoğlu davasında tahliye !
Eminoğlu davasında tahliye !
Döviz kurları
Döviz kurları
Zerdeçalın faydaları: Zerdeçalda hangi vitaminler ve mineraller var?
Zerdeçalın faydaları: Zerdeçalda hangi vitaminler ve mineraller var?
Ceviz suyunun faydaları saymakla bitmiyor
Ceviz suyunun faydaları saymakla bitmiyor
Acı biberin müthiş faydaları
Acı biberin müthiş faydaları
Dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor
Dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim