Alkollü sürücü dehşeti!

Çarpışmanın ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden SZ 035 plakalı salon araç, karşı sokağa girip yolun sağında park halinde bulunan iki farklı araca daha çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sezer ÖNCÜ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. SZ 035 plakalı araç sürücüsü Rasaq QUDUSABİODUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.