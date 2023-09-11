Fas’ta Cuma günü meydana gelen depremin ardından, enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, acil durum kuruluşları uzak bölgelere yardım ulaştırmak için mücadele ediyor.

Çalışmalara yardım için mekanize araçlar ulaştırılamazken, köylüler enkaz altında sağ kalanlara ulaşmak için elleriyle ve küreklerle kazmaya devam ediyor.

Ülkede son 60 yılda yaşanan Cuma günkü en ölümcül deprem, Marakeş kentinin güneyindeki dağlık bölgelerde bulunan köyleri vurdu.

Resmi sayılara göre en az 2.122 kişi ölürken, çoğu ağır 2.421 kişi de yaralandı.

6,8 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle binalar çöktü, yollar ulaşıma kapandı ve deprem ülkenin kuzey kıyısı gibi uzak noktalarda bile binaları salladı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Marakeş’in eski kent bölümü de hasar aldı.

Fas Kralı 6. Muhammed üç günlük ulusal yas ilan etti.

Saraydan yapılan açıklamada, kan bankası, su, gıda, çadır ve battaniye stoklarının artırılması için sivil savunma birliklerinin konuşlandırıldığı açıklandı.

Ancak açıklamada, en büyük hasarı alan bazı uzak yerlere depremden saatler sonra ulaşmanın mümkün olmadığı da kabul edildi.

Deprem nedeniyle kopan kayalar, sarsıntıdan en ağır hasarı alan yerlerin bulunduğu Atlas Dağları’na giden yolların bir kısmını kapattı.

Marakeş’in 55 kilometre güneyinde, dağların içindeki bir vadide bulunan küçük Amizmiz kasabasında birçok bina yerle bir oldu.

Kasabadaki hastane boş ve girilmesi tehlikeli olduğu söyleniyor. Hastalar, çadırlarda tedavi edilmeye çalışılıyor.