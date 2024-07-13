Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının teslim ettiği yüzlerce silahın eritilmesiyle inşa edilen anıtın açılışı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Petro, alkışlar eşliğinde "Kusikawsay" ismi verilen anıtın üstündeki örtüyü kaldırdı.

Petro, burada yaptığı konuşmada, barışın önemine vurgu yaparak, "Kolombiya'da şiddeti ortadan kaldırıyoruz. Şiddeti barışla çözmek istiyoruz ancak şiddet yeniden ortaya çıkıyor. Bu bir tür kalıcı kötülük, kültürel bir ahlaksızlık gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya halkının barış içinde yaşama hakkı olduğunu dile getiren Petro, "Ben bir tür tarihi istisna sayılırım. Kolombiyalıların demokratik mücadeleye katılmalarını istiyoruz, barış süreci dediğimiz şey budur. Barış süreci toplumsal bir mücadeledir, siyasi bir mücadeledir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski FARC temsilcilerinden COMUNES partisi delegesi Diego Ferney Tovar da konuşmasında, nihai anlaşmaya verdiği destek nedeniyle uluslararası topluma teşekkür etti.

- Kusikawsay anıtı

Kolombiya devleti ile FARC arasında imzalanan nihai barış anlaşmasını sembolik alarak temsil eden Kusikawsay anıtı yerel Quechua dilinde "yeni hayat ve talihli" anlamına geliyor.

Ulusal basına göre, anıt, yerden bir füze gibi gökyüzüne yükselen ve bir mezara gömülü olan kanodan oluşuyor.

Kano, ülkede önemli bir ulaşım aracı olarak kabul ediliyor, aynı zamanda kanonun bir zamanlar eski FARC savaşçılarına ait olan yedi ton merminin bronzundan yapıldığı belirtiliyor.

BM Doğrulama Misyonuna teslim edilen 8 bin 994 silah ve mühimmat, uzmanların kontrolünde eritilerek 37 tondan fazla metale dönüştürüldü.

Daha sonra elde edilen malzemelerle Kolombiya, Küba ve BM merkezinde anıt inşa edilmesine karar verildi.

- Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.