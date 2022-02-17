Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Alın size yeni bir faili meçhul cinayet daha…
Halil Falyalı cinayetinde güvenlik güçleri müthiş bir efor göstererek bizim ülkede olan bite neredeyse ortaya çıkardı!
Bunun için zaten 100 kişilik uzman bir ekip belirlenmişti…
Ama bundan sonra yapacak çok bir şeyleri kalmadı!
Şimdi gözler Ankara’ya çevrildi…
Ankara böylelikle kilit merkez haline geldi!
Çünkü orada tutuklananlar TC vatandaşı oldukları için çok büyük ihtimalle KKTC’ye iade edilmeyecekler…
Aslında iki ülke arasında böyle bir anlaşma var ama iade etmekte mecburiyet yok!
Burada bizim devlet erkanına büyük iş düşüyor…
Özellikle de Türkiye ili olan ilişkilerde çok başarılı olduğunu söyleyenlere!
Alın size iyi bir fırsat…
Tutuklanan tetikçiler ve onların azmettiricileri şu anda Türkiye’de tutuklu olarak bulunuyor!
Bizim ülkemizde yargılanmalarını sağlayabilir misiniz?
İşte o zaman sizin ‘Türkiye ile en iyi ilişkiyi biz kurarız’ söylemlerinize inanırız…
Bundan sonrası artık sizin boynunuzun borcudur, bu borç da bu ülkenin insanınadır!
Buyurun eğer oradaki yetkililere eğer ulaşabilirseniz tabi ki bir telefon çakıp suçluları bize göndermelerini talep edin…
…
Mustafa Söylemez ve adamları bir zamanlar Üniformalı Çete olarak anılıyormuş…
Maşallah yapmadıkları hiçbir karanlık iş kalmamış!
Defalarca da hapse girmişler…
Ama sonuçta ne olmuş biliyor musunuz?
Her defasında da sıyırmışlar…
İnsanların arasında ellerini kollarını sallaya sallaya özgürce dolaşmışlar!
Belli ki çok büyük ihtimalle Falyalı cinayeti de bunlardan birisi olacak…
Kesin olan şudur:
Falyalı’yı öldüren tetikçiler Mustafa Söylemez’in adamlarıydı…
O zaman sorulacak soru da şu oluyor;
Söylemez kimin adamıydı?
Bu sorunun yanıtını bulursanız bu cinayet perdesi aralanır…
Hatta yurt dışı bağlantılar bile ortaya çıkarılabilir!
Bu arada size kötü bir haber…
Cinayet ile ilgili Ankara ile Lefkoşa arasında ki bilgi akışı nedendir bilinmez tamamen kesildi!
Bizimkilerin şimdi kulağı gözü Ankara’da ama ipler koptu kopuyor noktasında…
Yazın bir yere lütfen…
Yeni bir faili meçhul cinayetle karşı karşıyayız!
Çok değil birkaç hafta sonra da unutulup gidecek…
Ama acılı ailenin gözyaşları hiç dinmeyecek!
…
Gelelim Evkaf’ın su meselesine…
Su derken tabi ki hükümetten bahsediyoruz!
Seçimden önce yaptıkları her konuşma vatan millet ve hizmet içindi…
Hepsi de ellerini taşın altına koyup sorumluluklarının bilinciyle Kıbrıs Türküne hizmet edip özveriyle çalışıp KKTC’yi ayağa kaldıracaktı!
Söylemlerin hepsi fos çıktı…
Oturmuşlar masa etrafında pazarlık yapıyorlar!
Kimi bakanlık sayısını kabul etmeyip, ben yokum ne haliniz varsa görün diyor…
Kimi bakanlıkların altının boşaltılmasından şikayet edip oynamam küstüm diye tehdit ediyor!
Böyle olunca da yeni hükümet kurulması kilitleniyor…
Allah aşkına siz gerçekten bu memleketi ve sorunlarını düşünseydiniz böyle mi olurdu!
…
İlgili bakan diyor ki;
Akaryakıta zam yaptık ama bir sorun niye yaptık diye komik duruma düşüyor…
Tek kelime ile mecburiyettenmiş!
Sanki de çocuk kandırıyorlar…
Cesurca diyemiyorlar, memur maaşları ve ek mesailer başka türlü ödenmez, öncelik özel sektör değil kamu çalışanları ve onların haklarıdır, işte o zaman inanırız ama nerde sizde o yürek…
Şimdi de toplumun her kesimi yeni elektrik zamlarını korku ile bekliyor!
Kötü haber ne zaman verilecek diye…
Eğer söyleneler doğruysa elektriğe yeni hükümetin kurulmasından hemen sonra tarihin en büyük zammı yapılacak!
Bırakın gariban vatandaşı, sektörlerin hemen hepsi patır patır dökülecek…
Siz de kına yakarsınız elbet!
MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, bakanlık ve daire paylaşımında biraz cimrilik yapınca dün kurulması beklenen 3’lü hükümet modeli sallanmaya başladı. Eğer biraz olsun bonkör olabilirseniz bu iş daha kolay olacak yoksa erken genel seçim en doğru seçenek olacak gibi gözüküyor…
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, olası bir yeni hükümet modelinde sizin bakanlık bir gidiyor bir geliyor. Son dakika gölü yememek için biraz gayret göstermeniz gerektiği konuşuluyor zira sıralamada birinci çıkmanız nedeniyle bakanlığınıza kesin gözü ile bakılıyordu…
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Sayın Kutlu EVREN, 65 yaş üstü TC kökenlilerin adaya girişlerinin kolaylaştırılması için eski muhaceret yasasının yeniden yürürlüğe sokulması gerektiği üzerine talep ve istekler gelmeye başladı. Yeni bakanlık döneminde de en fazla bu konuyu masanızda bulacaksınız, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, yeni hükümet döneminde sizin bölgenin 3 bakanı neredeyse belli olmuşken dördüncü bakanlık biraz zor olacak gibi görülüyor. Verilen bir takım sözler olduğunu da biliyoruz ama bundan sonrası da kader kısmet meselesi haline geldi…
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Sayın Hüsnü FALYALI, şahsınıza ait internet gazetesinde çalışan medya mensuplarına iş güvencesi verdiğinizi memnuniyetle öğrendik. Bu konuda tam sorumluluk size ait biz de sonuna kadar takipçisi olacağız…
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Sayın Ahmet TOLGAY, duayen isim olunca bazı yazılarınızın kullanılmasını doğal karşılamak gerek. Madem ki beklenen özür geldi, yanlıştan dönüldü demektir. Ayaklı tarih olarak kamuoyunu bilgilendiren yeni yazı ve yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, parti tabanından iktidar değil de muhalefette kalmak yönünde bazı mesajlarınız gelmeye başladı. Zaten eğer 3’lü bir hükümet kurulursa çok da fazla yaşama şansı bulunmadığı tahmin ediliyor, bunu da bir kenara yazmakta yarar var değil mi?
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Sayın Tarkan KIZILTUĞ, Narkotik ekiplerinin son dönemdeki operasyonları ve yakalanan uyuşturucu miktarları artık baronlara da yaklaşıldığının mesajlarını veriyor. Tebrik eder ekibiniz ile birlikte başarılarınızın devamını dileriz…
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Sayın Mehmet HARMANCI, dün sosyal medyadan kötülük üzerine öyle bir paylaşımda bulundunuz ki hem içimiz karardı hem de çok bir şey anlayamadık. Bakalım bu paylaşım neyin habercisi olacak artık zamanla öğreneceğiz…
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Sayın Erhan ARIKLI, siz UBP ile hem bakanlık hem de daireler konusunda uzlaşmaya vardınız ama her an son dakika değişikliklerine de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Zira başbakanın kafası bir hayli karışık, aynı zamanda grevi teslim etmekten bahsetmeye başladı…
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Sayın MİLLETVEKİLİ, genel seçimlerde başarılı olup meclise girmeye hak kazandınız ama geçmişe dair öyle iddialar yapılmaya başlandı ki duyunca parmak ısırtan cinstendi. Bu dönem en yakınlarınıza dikkat etmeniz selametiniz için iyi olacak, bunu bir dost uyarısı olan kabul edin olur mu?