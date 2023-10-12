Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 22 Ekim Pazar’a ertelendi.
Belediye’den yapılan duyuruda, Meteoroloji Dairesinin şiddetli yağış uyarısı üzerine Panayırın 22 Ekim’e ertelendiği kaydedildi.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 22 Ekim Pazar’a ertelendi.
Belediye’den yapılan duyuruda, Meteoroloji Dairesinin şiddetli yağış uyarısı üzerine Panayırın 22 Ekim’e ertelendiği kaydedildi.
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