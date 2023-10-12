Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı 22 Ekim Pazar’a ertelendi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Uzun Vadeli Mali Destek Garantilerine İhtiyaç Duyduğunu Söyledi Zelenskiy, Ukrayna'nın Uzun Vadeli Mali Destek Garantilerine İhtiyaç Duyduğunu Söyledi

 

Belediye’den yapılan duyuruda, Meteoroloji Dairesinin şiddetli yağış uyarısı üzerine Panayırın 22 Ekim’e ertelendiği kaydedildi.