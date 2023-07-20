Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği, Enosis'in yerini KKTC ortaklı Rus ve Yahudi şirketlerin aldığını ileri sürerek, adanın yüzde 40’dan fazlasını bu şirketlerin satın aldığını savundu.

Evrensel Yaşam Haklarını Koruma Derneği, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 49. Yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Açıklamada, “Her gün evlatlarımızın hakkı olan topraklarımız peşkeş çekilmeye devam ediliyor. Eğer evlatlarımıza özgür bir biçimde hayat yaşayacakları bir ada bırakmak istiyorsak bir an önce KKTC ortaklı şirket ile toprak alma hakkını bu ada halkının lehine olacak şekilde dizayn etmeliyiz” denildi.

İlgili kurumların göreve çağrıldığı açıklamada, bu toprakların hiç kolay kazanılmadığını, bu topraklarda yaşam sürebilmek için yüzlerce şehit verildiği dile getirildi.

Açıklamada, sorunun hala uluslararası boyutta siyasi bir antlaşmaya bağlanamadığına işaret etti ve yabancı uyruklu kişilerin KKTC’de mal edinebilmesiyle ilgili şunları ifade etti:

“29 Ağustos 2018 tarihli Bakanlar kurulu ile yayımlanan yasa gücünde kararname ile ‘yine yasalarımız uyarınca, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizden taşınmaz mal edinmesi veya uzun vadeli kiralaması ile ilgili yukarıda belirtilmiş olan koşullar, %51 hissesi KKTC vatandaşı olan bir şirket sahibi ile ortaklık yapılması durumunda geçerli olmamakla birlikte bu kısıtlamalardan ve uygulamalardan muaftırlar’ denilerek Kıbrıs Türk halkının topraklarının peşkeş çekilmesinin önü açılmıştır .Tarihler değişti ve Problem sadece başka kişi /şirketler aktörlüğünde devam ediyor”.