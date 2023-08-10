Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin, “Evkaf Yazışmaları Fonu” açılışı bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Kıbrıs Türklerinin yüz elli yıllık sosyal yaşamına ışık tutan Evkaf Yazışmaları Fonu, uzun yıllar süren yoğun uğraşlar sonucunda derleme, ayıklama, tasnif, dokümantasyon ve dijitalleşme işlemleri tamamlanarak, araştırmacıların hizmetine sunuldu.

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, TC Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, diğer yetkililer ve davetliler katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Evkaf Yazışmaları Fonu’nun, fevkalade önemli bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı ve büyük bir titizlik, çalışma ve gayret ortaya konduğunu dile getirdi. Tatar, kendisine çalışmalarında büyük katkıları olan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin ilk müdürü Mustafa Haşim Altan’ı da selamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin uzun yıllar planı ve programı yapıldıktan sonra 1971 yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın öncülüğünde kurulduğunu ifade etti.

Osmanlı arşivleri ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu arşivlerin dünyada ilk 3’ün içerisinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz kendimizi elbette Türkiye’nin bu anlamda bir parçası olarak görüyoruz” dedi. Tatar, TC ve KKTC’nin, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olduğunu ifade etti.

Evkaf Yazışmaları Fonu çalışmalarını yapan kişileri selamlayan Tatar, araştırmacı-yazar ve edebiyatçı Harid Fedai’nin, büyük katkılarına dikkat çekerek, Kıbrıs Türkü’nün kendi bağrından çıkardığı çok değerli edebiyatçıların ve yazarların, milletin arşivlerine evraklar kazandırdığını söyledi.

Aynı zamanda yeğeni olan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerinin Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi’nin torunları olduklarını dile getirdi. Akademisyen Dr. İbrahim Türk’ün üniversitesinde aldığı görevle Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi’nin, yaptığı çalışmaları araştırdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, müftülük makamının ortadan kalkmasıyla Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi’nin, İngiliz Sömürge Yönetimi’nde, Fetva Emini olarak yaptığı çalışmalar ve uyguladığı fetvaların, Türkiye’ye bağlı, milliyetçi ve vatansever çalışmaların, Kıbrıslı Türklerin nasıl dik durmaya çalıştığını gösterdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda da muazzam bir bilgi taarruzu altındayız. Bütün bu bilgiyi arşivleyip, özümseyip geleceğe taşımak da bizlerin görevidir” diyerek, bugünün bilgi akışını da dijitalleşme dünyasında ileriye taşımanın önemini belirtti.

1960 Kuruluş Anlaşmalarıyla Kıbrıs Türklerinin en az Rumlar kadar müktesep egemenlik haklarına sahip olduğunu ve bütün bunların arşivlerde yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bugünün siyasetinin, Kıbrıslı Türklerinin egemenlik hakkını ileriye taşıdığını ve bir anlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin iş birliği ile olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki yeni siyaseti ve gelişen konjonktürle bütün meselelerin yeni milli siyasetle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Arşivin çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin çalışmalarına çok önem verdiklerini söyledi. Bilgi akışını düzenleyip, geleceğe taşımanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Teşkilat Yasası’nı tekrar güncelleyip, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni daha donanımlı hale getirmenin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Evkaf Yazışmaları Fonu çalışmasında emeği geçenlere, Vakıflar İdaresi’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’nden sağlanan katkılara teşekkür ederek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi, saygı ve hürmetlerini ifade etti.