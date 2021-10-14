Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Hükümetin dünkü istifa açıklamasından sonra aslında Ersan Saner ayağına kurşun sıktı başlığını kullanacaktık ama yine de bu konuda şüphelerimiz var…
Hiçbir parti yetkili kurullarına danışmadan böyle bir karar üretmesi gerçekten ilginç!
Haliyle aklımıza acaba kendi partilisine değil de dışarıdan birilerine mi akıl danıştı diye aklımıza gelmiyor değil ama biraz kurcaladık öyle bir şey de yok!
Önceki akşam Saner-Arıklı öyle bir kapışmış ki büyük ihtimalle Başbakan’ın istifa kararı biraz da heyecan ve aceleyle alınmış bir karardır…
Saner eğer bu nedenle hükümeti bitirdiyse acemilikten başka bir şey değil!
Şunun şurasında kurultaya az bir süre kaldı, yükselişi de gözle görülür bir şekilde devam ediyordu ve bu konuda ayağına kurşun sıktı diyenlerin yoğunluğuna bakılırsa yine de bir hinlik olma ihtimali de yok değil…
Hatta Saner kurultayda aday olmaktan vaz geçebilir diyenler de yok değil!
Sonuçta önceki gün adaylığını açıklayacağını duymuştuk hatta bakanlar kurulu toplantısını öğleden sonraya almıştı ama işte ne olduysa oldu, açıklamadı ve hükümetin istifasını tercih etti…
Bu istifa bekleniyordu ama bu kadar erken değil!
Sonuçta iyi de oldu, en azından muhalefete göre ülkenin önü açıldı…
Bir de 10 aydır süren evcilik oyunu bitti gitti!
…
Bir de kurultay olmasın diye böyle bir karar alındığını düşünenler var…
Önce genel seçim sonra kurultay!
Böyle bir karar elbette yasal değil ama kasaba politikasının güdüldüğü bizim ülkede artık ne olsa şaşırmayacağız…
Ancak Ersan bey istifa açıklamasından sonra bir şeyi daha açıklamalıydı;
Hatta istifasını Cumhurbaşkanına sunarken aynı anda hükümeti kurmak için görev kabul etmeyeceğini…
Üçlü azınlık hükümeti dağıldığına, muhalefet partileri ile hükümet kurmanın çok da kolay olmadığına bakılırsa hükümet konusu niye 60 gün uzatmaya gitsin ki!
Bir kere öyle bir lüksümüz yok…
Tabi ki bir hinlik yoksa!
UBP paşa paşa kenara çekilmeli ve siyasi iradenin belirlenmesi için seçim en kısa zamanda olmalıdır…
Bu arada UBP-HP koalisyon hükümetinden filan söz etmeye başladılar!
Eğer böyle bir hükümet modeli gündeme gelir ya da getirilirse zaten bitmiş tükenmiş olan siyaset daha da çirkefe bürünecektir…
Bu hem UBP hem de HP’li yöneticiler için geçerlidir!
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Bir de Türkiye ile ilişkiler var tabi ki…
Daha doğrusu insanların içini bir korku kaplamış!
UBP’nin dışarıda olduğu bir hükümet modeli kurulursa Türkiye bizi cezalandırabilir mi diye insanlar sormaya başladı…
Bu sorunun cevabını biz veremeyiz ama Türkiye’nin bal yapmaz, şımarık Kıbrıslı Türk siyasetçilerinden bıktığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz!
Hani şu muhalif partiler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisindeki konuşmasını boykot edip katılım sağlamadılar ya…
Sen misin bunu yapan, hadi bakalım ödeyin 13. Maaşları derse ne olur sokakların hali!
Hoş, her ne kadar son yıllarda ilişkiler zayıfladıysa da Türkiye büyük ve ciddi bir devlettir…
İmzalanan protokoller yerine getirilirse, desteğini sürdürür, sözünü tutar ama köşeye sıkışıp da maaş ödeme sıkıntısı yaşanırsa işte o zaman bilemeyiz!
Konu buraya gelince de biz hep ha keşke çok önceden bu durumlar yaşansa, Kıbrıs Türkü dibi görse de kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösterse diye de söylenmeden edemiyoruz…
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Bizim mantığımız diyor ki, adı ne olursa olsun önce bir erken seçim sonra yeni bir hükümet yerine ilk hedef teknokrat hükümet olmalıdır!
Hatta partiler şimdiden anlaşıp kim ya da kimler iktidara gelirse bu konuda mutabakata varsınlar…
Hem ciddi bir devlet yönetimi hem de partizanlıkların son bulması için!
Zira bundan böyle yeni hükümet hangi partilerden oluşursa oluşsun, aylarca atama krizleri yaşanacak, perde gerisinde yapılacak olan pazarlıklar zaman kaybından başka bir şey olmayacaktır…
Sonuçta Başbakan Ersan Saner’e teşekkür etmek gerek!
Tam 10 yıldır bu ülkede saçma sapan bir evcilik oyunu oynanıyordu, en azından bunun devam etmesinin önünü kesmiş oldu…
Hem de büyük bir siyasi risk alarak!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Olgun AMCAOĞLU, Bekirpaşa Lisesi kantin çalıştırıcıları pozitif çıkınca kantin kapatıldı ama öğrenciler konusunda bir önlem alınmayınca veliler dün gece yarısına kadar bizi arayarak infial içinde olduklarını ifade ettiler. Umarız burada bir vaka patlaması olmadan gerekli önlemleri alırsınız…
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Sayın Deren OYGAR, Güzelyurt hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesinde bugünlerde dahiliye doktoru olmadığını biliyor muydunuz? Burada vatandaşlarda öfke patlaması yaşanıyor bir an önce konuya ciddi bir el atmak gerek…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, tünelin ucunda tam da en erken zamanda seçim gözükürken sizin partideki genel sekreterlik kavgasının mahkemeye yansıyacak olması partinize büyük zararlar verebilir. Bir an önce iki adayı birden alıp uzlaşmaya varmalarına bakın deriz!
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Sayın Hasan SUNGUR, bazı üniversiteler öğrencilerinin barınma sorunlarına kendileri çare üretmeye çalışıyor çünkü öyle insafsız emlakçılar var ki resmen birbiriyle gençleri sömürmek için yarışıyorlar. Bu konuda ara sıra öz eleştiri ve tabi ki uyarılarda bulunmak gibi bir sorumluluğunuz var…
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Sayın Berna Çelik DOĞRUYOL, Cumhurbaşkanlığı basın sözcülüğü gibi çok önemli bir görevi bırakma nedenleriniz çok da inandırıcı olmadı. Saray’da bazı kişilerle tartışma içinde olduğunuz için böyle bir karar ürettiğiniz tahmin ediliyor. Kendinizce de haklı olabilirsiniz ama umarız pişman olmazsınız…
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Sayın Resmiye CANALTAY, ülkeye yurt dışından gelen öğrenciler özellikle esnafın yüzünü güldürürken bir çoğu ülkede internet rezaleti yaşandığını belirten şikayet mesajları göndermeye başladılar. İlgili işletmeleri uyarmakta yarar görüyoruz!
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Sayın Bertan ZAROĞLU, sizin eski parti yöneticileri sırf siz seçime girmeyesiniz diye seçim tarihini mümkün olduğu kadar erkene almaya çalışıyorlar. Açıkta kalmamak için önleminizi alın ki o kadar emek boşa gitmesin!
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, DP’de geleceği olan genç ve enerjik bir partili olarak bu sıralar selameti sağlamak için size büyük görevler düşüyor. Yaşana sorunlara mahkeme yoluyla değil de uzlaşma yoluyla çözüm bulmanız için daha sakin olmanız gerekiyor!
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Sayın Halis ÜRESİN, Güngör çöplüğündeki ihale rekabet kurulu kararlarına göre yine aynı firmaya verilmiş. Yani ülkenin zarar edeceği bir karar nasıl alınıyor anlamış değiliz. Yok bizim bilmediğimiz başka bir şey varsa da onu açıklamanız gerekiyor…
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Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, dün seçkin davetlilerin olduğu bir öğlen yemeğinde size çok kişi ‘sayın bakan’ diye hitap etmiş diye duyduk. Desenize bundan sonra sürpriz gelişmelere hazır olmak gerek. Bir bakanlık ismi de verildi ama hadi o da şimdilik bizde kalsın…
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Sayın Sibel SİBER, zaman ve zemin hiç bu kadar uygun olamazdı. Siyasetin yerlerde süründüğü bu süreçte daha neyi bekliyorsunuz anlamadık gitti! Nihai kararı vermeniz için yoğun bir kesim yanınızda olmaya hazır bile…
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Sayın Fahri YÖNLÜER, İstanbul’da olduğu gibi G.Antep’de kendinizi hayli sevdirmişsiniz, sizden de zaten bunu beklerdik. KKTC turizmi ve ekonomisi ve turizmine çeşitli katkılarda bulunmanızı bekliyoruz, bunu rahatlıkla başarabilecek kapasitedesiniz…
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Sayın Cemal ÖZYİĞİT, yeniden TDP genel başkan adaylığınız kesinleşmiş, hayırlara vesile olsun. Ha keşke biraz da gençlere şans vermek için kararı biraz geciktirseydiniz partiniz ve ülkemiz için sanki de daha iyi olacaktı…
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Sayın Redif NUREL, dün akşam DP’ye katılım gecesinde resmen büyük bir gövde gösterisi yapmışsınız. Çalkantılarla dolu DP’ye bu süreçte iyi geleceksiniz, hayırlı ve uğurlu olsun. Özellikle gençleri iyi organize edebilirseniz partiyi eskisinden daha güçlü hale getirebilirsiniz…