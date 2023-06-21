EV VE ARABA YANDI.KUNDAKLAMA ŞUPESİ VAR

Ergün Yahat

Gazimağusa'da dün gece yarısı beşevler bölgesinde Hüseyin Mavideniz'e ait etrafı çinko içi ahşap olan evde çıkan yangın sonrasında tamamen yandı.

Yangın park halindeki aracına da sıçrayıp kullanılamaz hale getirirken olayda aile kundaklama şupesi üzerinde dururken olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

EV YANGINI

20.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da Ender Sokak üzerinde bulunan Hüseyin MAVİDENİZ’e ait ikametgah olarak kullanılan ahşap ve trapez saçtan mamul iki odalı ev içerisinde, henüz tespit edilemeyen sepebten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ev içerisindeki tüm mobilya ve beyaz eşyalar, evin dışında bulunan 2 adet koltuk, halı, masa, 3 adet akasya ile 1 adet incir ağaçları tamamen yanarken, evin yan tarafında park halinde bulunan bir aracın kaportası, arka koltuk başlıkları ve arka döşemesi kısmen yanarak zarar görmüştür. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.