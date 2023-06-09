Serbest piyasada, saat 9,00 itibarıyla 25,200 TL'den alınan Euro 25,450 TL'den satılıyor. 29,300 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 29,950 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 23,350 TL'den alınıp, 23,900 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada, saat 9,00 itibarıyla 25,200 TL'den alınan Euro 25,450 TL'den satılıyor. 29,300 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 29,950 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 23,350 TL'den alınıp, 23,900 TL'den satılıyor.
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