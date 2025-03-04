Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen ve GIZ International Services tarafından yürütülen “eunite: Uniting Cyprus for Business”, "eunite: AgriBusiness ve eunite Business Hive" için iki farklı açılış etkinliği düzenleyecek.

“eunite: Uniting Cyprus for Business” programından verilen bilgiye göre, eunite: AgriBusiness için yapılacak açılış etkinliği, 6 Mart Perşembe günü 09.00- 17.00 saatleri arasında Lefkoşa Concorde Tower’da yer alacak.

Kayıt ve sabah kahvesi ile başlayacak etkinlikte daha sonra konuşmalar yer alacak. Etkinlikte bilgilendirme oturumunun ardından etkileşimli oturum da yapılacak.

Bilgilendirme oturumundaki etkinlikler şöyle:

“09.30 AKIS Kavramı ve OTP ile Daha Kapsamlı İlişkisi

09.45 AKIS'in oluşturulması ve Kıbrıs Türk Toplumunda Uygulanması

10.15 AB Çapında AKIS Başarı Hikayeleri

11.30 AB'de Ağ Oluşturma, Araştırma ve İnovasyon

12.15 Kıbrıs Türk Tarım ve Kırsal Çevreleri için AKIS Kapsamının Belirlenmesi

12.30 Yüksek Potansiyele Sahip Değer Zincirlerine Özel Destek – SFSI”

-Cuma günkü açılış etkinliği

eunite Business Hive için gerçekleştirilecek açılış ise 7 Mart Cuma günü 15.00- 17.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki ofis binasında olacak.

Etkinlik, Eunite Program Ofisi'nde kayıt ve açılış konuşmaları ile başlayacak, daha sonra da yolun karşısındaki eunite Business Hive’da kokteyl ve networking ile devam edecek.

Her iki etkinlik de İngilizce dilinde gerçekleşecek ve etkinlikler boyunca İngilizce/Türkçe ardıl veya simultane tercüme yapılacak.