Avrupa Komisyonu ile GIZ International Services arasında kurulan yeni ortaklığı tanıtmak için düzenlenen “eunite” açılış etkinliği Lefkoşa’da yapıldı.

e-unite'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu ve yerel kurum temsilcilerinin katıldığı açılış etkinliğinde, Hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) programının uygulanması da dâhil olmak üzere, KKTC’de halk sağlığı ve hayvan sağlığının iyileştirilmesine yönelik AB tarafından sağlanan desteğe özel bir vurgu yapılarak, AB tarafından finanse edilen proje hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Rosza

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Judit Rozsa, GIZ International Services ile yeni ortaklıklarının resmi olarak açılışını gerçekleştirmekten gurur duyduğunu ifade ederek "GIZ ile ortaklığımızın ilk aşaması, Hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) programının uygulanmasını desteklemeye odaklanacaktır. Amacımız, ilk Menşe İsmi Korumalı Ürün uyumlu Kıbrıslı Türk üretimi Hellimin 30 Haziran 2024 tarihine kadar Yeşil Hat üzerinden ticaretinin gerçekleştirilerek Avrupa Birliği’nde pazarlanmasına yardımcı olmaktır. AB standartlarına uyum karşılığında üreticilere anında fayda sağladığından, Hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün programını küçük bir yeniden birleşme laboratuvarı olarak görüyoruz.” dedi.

Klein

GIZ International Services Avrupa Bölge Direktörü Stefanie Klein ise “İşbirliğimizin nihai hedefi nettir: Yeşil Hat üzerinden ticarete destek vermek. Yeşil Hat bir engel olmamalı; toplumları ve işletmeleri birbirine bağlayan bir köprü olmalı. Hellim Menşe İsmi Korumalı Ürün programının uygulanmasına destek vererek, sadece ekonomik büyümeyi artırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda toplumlar arası anlayış, iş birliği ve karşılıklı saygının gelişmesine de destek veriyoruz.” diye konuştu.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu 12 Eylül 2023 tarihinde Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2023 Yıllık Eylem Programını kabul ederek, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak amacıyla 31,7 milyon Euro tutarında kaynak tahsis etmişti.

GIZ International Services ile imzalanan 8,2 milyon Euroluk sözleşme çerçevesinde GIZ, KKTC’deki süt üreticileri ve çiftçilere AB gıda güvenliği standartlarını karşılamalarına ve gıda sektöründe üretim kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere AB finansmanlı hibeler sağlayacak.

Bir yandan da süt verimini artırmak için hayvancılık koşullarını iyileştirmeleri konusunda Kıbrıslı Türk koyun ve keçi çiftçilerine destek verecek.

Yem kalitesinin yanı sıra sütteki kalıntıların, özellikle de antibiyotiklerin izlenmesi için laboratuvar kapasiteleri de geliştirilecek. Bu faaliyetlerin, Kıbrıs Türk toplumuna AB gıda güvenliği standartlarına uyum sağlamada yardımcı olmayı amaçlayan AB Yardım Programı kapsamındaki diğer projeleri tamamlayıcı nitelikte olacak.