Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yaklaşık 12 saatte 566 milyon fidan dikerek yeni bir rekor kırdığını duyurdu.

"Yeşil Miras" kampanyası kapsamında 2019'da 350 milyondan fazla fidanı aynı gün toprakla buluşturarak rekor kırdığını açıklayan Addis Ababa hükümeti, bu yılki 500 milyon fidan hedefinin de geride bırakıldığını açıkladı.

Başbakan Abiy Ahmed, sabah saatlerinde ulusal çapta başlayan ve akşama kadar süren fidan dikme kampanyasında 566 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirtti.

Kampanyaya halkın yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ahmed, "Planladık, birleştik ve başardık." diye konuştu.

Etiyopya, "Yeşil Miras" kampanyası kapsamında 2019'da 12 saatte 350 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırdığını duyurmuştu. Dünya rekoru bağımsız bir kurum tarafından tanınmasa da tüm ülkenin katıldığı kampanya, uluslararası kamuoyunda dikkati çekmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 20. yüzyılın başlarında yüzde 35'i ormanlarla kaplı ülkede bu oran şimdilerde yüzde 15'e kadar düştü.