Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi ETİFA, bir açıklama yaparak Çin şirketi “CPP Metron Consortium Ltd’in”(CMC) iddialarını reddetti.

Çinli şirket yaptığı açıklamada “yüzer doğal gaz yeniden gazlaştırma ve depolama ünitesi olarak faaliyet göstermesi amacıyla Rum Yönetimi hesabına inşa edilen “Promitheas” isimli yüzer tesisin ocak ayı ortasından beri hazır olduğu, gelişinin ise ETİFA’ya bağlı olduğunu” belirtmişti. .

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi ETİFA’nın Çinli şirketin bu açıklaması üzerine verdiği yanıta yer verdiler.

Habere göre ETİFA, Vasiliko’da doğal gaz terminali inşasını üstlenen konsorsiyuma liderlik eden Çin devlet şirketinin iddialarını reddetti.

Çin devlet şirketinin açıklamasını şaşkınlık içerisinde okuduklarını belirten ETİFA kendisini bağlayan ilgili gizlilik hükümlerine saygı göstererek, Çin konsorsiyumunun ilgili konulara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik talihsiz çabasını da takip etmeyeceklerini ifade etti.

ETİFA, Çin şirketinin iddialarını tamamen asılsız olması nedeniyle reddettiklerini de belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi ilgili haberi “Çin Konsorsiyumu İle Kıbrıs Cumhuriyeti Arasında Yeni Bilek Güreşi” başlığıyla aktarırken Çin limanında demirlemiş olarak bekleyen “Promitheas” yüzer tesisinin teslim alınmasında yaşanan gecikme nedeniyle Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin inşasını üstlenen Çin konsorsiyumu ile Rum Yönetimi arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Enerji Bakanlığı'ndan bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada Enerji Bakanı'nın, geçmiş dönemde, ETİFA ile birlikte, Çin konsorsiyumu ve konsorsiyum tarafından görevlendirilen bir kişinin yer aldığı telekonferansa katıldığını, bakanın yetkili kişiden, yüzer tesisin hazır olmadığı bilgisini aldığını söyledi.

Aynı kaynak yaptığı açıklamada ayrıca şirketin, bakana bir dizi mektup gönderdiğini ve hazır olmaksızın yüzer tesisi teslim alması için Güney Kıbrıs’a baskı yaptığını ifade etti.

Aynı kaynak, geminin ocak ayından beri hazır olduğu şeklindeki söylemleri de, geminin hazır olmadığının ifade edildiği telekonferansın daha sonra yapılması temelinde, asılsız olarak nitelendirdi.

Alithia gazetesi “Doğal Gaz Terminali Yine Takıldı” başlığıyla haberi yansıtırken ETİFA ile konsorsiyum arasında “yüzer tesisin hazır olup olmadığı” konusunda yeni bir anlaşmazlığın yaşandığına dikkati çekti ve karşılıklı yapılan açıklamalara yer verdi.