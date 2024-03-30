Erdoğan’la Kıbrıs sorununu görüşecek

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Güney Kıbrıs’a kısa süre önce gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte, bu yıl içerisinde görüşmeyi planladıkları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs sorununu da ele alacağını dile getirdi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan’la görüşmelerinde Kıbrıs sorununu gündeme getirip getirmeyeceğinin kendisine sorulması üzerine Karis, konunun gündeme geleceğini söyledi.

Erdoğan’a ülkesinin Kıbrıs’taki çözümün iki kesimli iki toplumlu federasyon olması gerektiğine dair tezini ileteceğini de ifade eden Karis, adanın bölünmüşlüğüyle ilgili üzüntüsünü de dile getirdi.

Karis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin, durumun çözüme kavuşması ve Kıbrıs için iki kesimli bir çözüm bulunmasına yardımcı olmasını umduğunu da ifade etti.

İkili ilişkiler konusundaki bir soruya ise iki ülkenin oldukça benzer ve denizci ülkeler olduğu yanıtını veren Karis, ticaretin şimdilik biraz orta seviyede bulunduğunu ancak bunu iyileştirmeyi çabaladıklarını sözlerine ekledi.