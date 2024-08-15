Fileleftheros gazetesi, “Estia Planına Engel – Estia’ya Türk Engeli – Ankara’dan İki Toplumlu İşbirliği Yoluyla Yapılması İçin Üçüncü Taraflara Baskı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalardan yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın “Estia” planı çerçevesinde Orta Doğu’daki yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi konusunda gösterdiği girişim ve işbirliğinin Türkiye’yi rahatsız ettiği iddiasında bulundu.

Gazete, bu tip faaliyetlerin Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı karşısında avantajlı duruma geçmesine sebep olduğuna inanan Türkiye’nin yabancı diplomatlarla temasa geçtiği ve “söz konusu planın Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı yerine iki toplumlu katılımla yapılıp yapılamayacağına dair Rum tarafının fikrini yoklamalarını talep ettiğini” iddia etti.

Türkiye’nin bu girişimlerinin gerek AB, gerekse ABD tarafından olumlu karşılanmadığını da savunan gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu konuda yapmış olduğu açıklamayı da yansıttı.

Yabancı diplomatlar hazırlıkları inceledi

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki yabancı büyükelçiliklerden 30 diplomatın, Orta Doğu’da bir savaşın ve tahliyelerin başlaması durumunda kullanılacak alanları ziyaret ettiklerini ve incelemelerde bulunduklarını yazdı.

Habere göre, diplomatlar ayrıca tahliyelerin başlaması durumunda Güney Kıbrıs’a götürülecek üçüncü ülke vatandaşlarının kısa süreli ikametlerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan bir okulu da ziyaret etti.