Pandemi dönemi ve dövizin artışının faturasını en ağır şekilde ödeyen esnaf toparlanmaya çalışsa da ayakta kalamıyor.

Ne bayramlar, ne de tatil ve düğün sezonunun açılması esnafın işlerini düzeltti.



Nizamoğluları Lastik Servisi direktörü Talat Nizamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla lastik servisinin kapandığını duyurdu.



Birçok esnafın sırayla kapatması ülkede üzütü yaratırken, bugün CTP Milletvekili Salahi Şahiner yaptığı yazılı açıklamada Bakanlar Kurulu kararıyla Emrullah Turanlı’nın şirketi T&T’ye 60 milyon Euro, yani 2 Milyar TL’ye yakın vergi affı getirdiğinden söz etmesi akıllarda soru işareti yarattı.



Hükümet Emrullah Turanlı’nın şirketine 60 milyon Euro’luk vergi affı getirirken, hükümetin esnafın ekonomik sorunlarına çare bulamadığı, hiçbir şeyi planlayamadığı ve bu politikalarla ülke esnafına zarar verdiği konuşulanlar arasında.



Hükümetin özel sektörü kaderine terk ettiği ve binlerce insanın ekonomik krizden dolayı zor duruma ittiği gerekçesiyle hükümetin yakın zamanda ses getirecek eylemlerle protesto edileceği de söyleniyor.

HABER: ERGÜN YAHAT