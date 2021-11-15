Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ersan Saner ile çok eskiye dayanan ortak bir yanımız var…
Benim amcam ile onun babası bundan 55 yıl önce İstanbul’da aynı üniversitede ve sıralarda birlikte okumuşlar!
Amcam birkaç yıl önce Ersan Saner’i bakanlık döneminde duyup da sorunca, araştırdık ve soruşturduk, ikisini buluşturma kararı aldık…
Yemekte buluşup sarılıp kucaklaştılar. Eski öğrencilik yıllarını yad ettiler, çok güzel bir ortam yaratılmış oldu!
Hem Saner hem de eşi çok iyi bir ailenin bireyleri…
Şimdiye kadar da hep örnek bir aile olarak gösterildiler, haklarında olumsuz tek bir şey bile görmedik, duymadık!
Ta ki kurultaydan çok az bir süre önce patlayan video olayına kadar…
Ersan Saner de zaten bunun bedelini ödedi, ödemeye de devam edecek belli ki!
Kamuoyu da bel altını çok sevdiği için, aynaya bakmayı unutup, konuyu sürekli gündemde tutmaya çalışarak, kişilerin özel hayatına karşı ne kadar saygısız olduğunu kanıtladı…
Çünkü biz başkalarının hatalarından göbek atacak kadar derecesiz memnun olan bir milletiz!
İnsanlara karşı sevgimizi, hoşgörümüzü çoktan kaybettik…
…
Geldiğimiz noktada eski ve yeni başbakanın bu konuyu hala devam ettirmesi ve bunun bir söz düellosuna dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz…
Sanki de başka işleri güçleri kalmamış gibi birbirlerini suçlamak için fırsat arıyorlar!
Biri söylüyor, öteki hiç gecikmeden cevap veriyor…
Resmen işi sidik yarışına döndürdüler!
Medya ve kamuoyu da bu tartışmaları tetikliyor…
Oysa bu kavganın kazananı yok, olmayacak da!
Ayrıca Ersan Saner için tüm dünya ne düşünüyor bizi zerre kadar ilgilendirmiyor…
Bir hata olmuştur, bedeli ağır ödenmektedir, ancak arada ezilenler ve hiçbir günahı olmayanlar bu sidik yarışından büyük zarar görmektedir!
Eski ve yeni başbakan tartışacaksa ya da daha ileriye gidip güreşeceklerse bunu sessiz sedasız yapsınlar…
Oysa konu artık yargının önündedir, soruşturma bitince ak koyun kara koyun zaten ortaya çıkacaktır!
Eski ve yeni başbakan konumları itibarıyla bundan böyle kendilerini filan değil tamamen bu işten zaten büyük zarar gören eş ve çocukları düşünmek zorundadırlar, üzerlerinde böyle büyük bir sorumluluk vardır…
…
Şu anki Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bundan sonraki yol haritası tartışmayı devam ettirmek yerine, bir daha aynı konu hakkında tek bir kelime bile etmemek olmalıdır…
Devlet adamlığı da bunu gerektirir!
Elbette kendisi hakkında da bir takım suçlamalar yapılmaktadır ama bunu bırakın artık da yargı belirlesin, karara boynumuz kıldan ince olacaktır…
Ersan Saner de artık konuyu gündemde tutmak ve bir takım suçlaşıcı açıklamalar yapmak yerine yargı kararına kadar uzun bir sessizliğe gömülmeli ve bunu da yaparken eş ve çocuklar göz önünde tutulmalıdır!
Bir de duyduğumuz kadarıyla Saner’in aktif siyaset için hazırlık yaptığı ifade ediliyor…
Tabi ki bu hak kendine verilmiştir ama böyle çalkantılı bir dönem yaşanırken, siyasete devam kararı, bir intikam duygusu tarafından tetiklenirken, doğru bir karar olmayacaktır!
İkisi de sevdiğimiz, saydığımız, ama yeri gelince de eleştirdiğimiz ve eleştiriler karşısında gayet olgun biçimde bunları saygı ile karşılayan kişilerdir…
Şimdi yarayı kaşıyıp, hoş olmayan şeyleri gündemde tutacaklarına, aksine yaranın kapanması ki tabi ki bu çok kolay olmayacaktır, siyaseti değil de insani konuları ön planda tutmaları kaçınılmazdır!
MESAJ KUTUSU
Sayın Resmiye CANALTAY, Lefkoşa’da yeni bir şoför okulu izni vermeniz sektörde tepki ile karşılandı. Okullar kararın geri alınması için uyarılarda bulunmaya başladı, aksi halde kapınıza dayanacaklarını ifade eden mesajlar gönderiyorlar…
…
Sayın Dursun OĞUZ, kumarhaneler listesinde Kıbrıslı Türk iş insanlarının da adı yayınlanınca vatandaşlar bunların devlete verdikleri vergilerin araştırılması konusunda inisiyatif üstlenmenizi isteyen çağıralar yapmaya başladılar. Maliye tamtakırken yeni bir kaynak için iyi fikir olabilir…
…
Sayın Sunat ATUN, yeniden aynı bakanlığa getirilmeniz özellikle de bölgeli bazı iş adamlarını epey huzursuz etmişe benziyor. Genel seçimlerde şahsınıza karşı büyük bir operasyon başlatacakları konuşulmaya başladı, şimdiden gerekli önlemleri alın deriz!
…
Sayın Ahmet MANİGA, insanların av köpeklerine hiç neden yokken silah sıkıp onları öldürmeniz bölge ve avcılar tarafından infialle karşılandı. Gerekli cezayı yargı elbette verecektir ama toplumun vicdanında çoktan suçlu bilindiniz bile!
…
Sayın Hasan TOSUNOĞLU, DP’den hem de birinci sıra Lefkoşa Milletvekili adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Aile ve çok yakınlarınız aktif siyaset beklemiyordu umarız onların rızasını aldıktan sonra kesin kararınızı verirsiniz!
…
Sayın Kutlu EVREN, bakanlık tarafından yurt dışından gelenlere ‘partner vize’ verildiğini duyanlar bunun gerekçelerinin açıklanmasını isteyen sorular yönlendirmeye başladılar. Yani evliliktir, nişandır anlarız da bu biraz fazla manidar oldu değil mi?
…
Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, G.Mağusa ve yöresi halkı sizi bölgenin ilerideki parlayan yıldızı olarak görmeye başladılar. Büyük ihtimalle de yeni dönemde siyasette partinizin lideri konumuna geleceğiniz görüşünde de büyük bir kararlılık görülüyor…
…
Sayın İsmail KARABÖCEK, oturup birlikte konuşacağımız konular olduğu için büyük buluşmayı en kısa zamanda gerçekleştirelim mi? Artık bu ülkede perde gerisinde hiçbir şeyin gizli kalmaması için sizin vereceğiniz bilgiler büyük önem taşıyor…
…
Sayın Özlem GÜRKUT, Küçük Meryem’in zamansız ölümü konusunda birlik olarak yaptığınız açıklama ve çağrı umarız adresini bulur ve örtülmeye çalışılmaz. Ancak bu konuda siz hekimler olarak görüşleriniz de hayati önem taşıyor, eğer kurulursa bir komitede sizden birileri de mutlaka olmalıdır…
…
Sayın Başak TEKEREK, bir web tv kanalında ekonomik programlara başlayacağınızı memnuniyetle öğrendik. Bu ülkede artık bundan böyle siyaset değil tamamen ekonomi konuşulması ve sorunlara çözüm üretilmesi gibi bir mecburiyet vardır…