Lefkoşa, 19 Temmuz 24 (TAK): Eski TMT Komutanlarından Cumhur Elcil Paşa ve heyeti bugün Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti. Heyette GKK'lığı eski Genel Kurmay Başkanı Emekli Korgeneral Kemal Yılmaz da yer aldı. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri de toplantıda hazır bulundu.
Sohbet toplantısından sonra Cumhur Elcil Paşa ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar birbirlerine Kıbrıs Barış harekâtını 50. Yıl anısına hazırladıkları plaketleri takdim ettir.
(FG)
Kaynak: rss