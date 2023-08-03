Eski Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, şimdiki bakan Konstantinos Yoannu’nun, Yeşil Hat’ta çekilen dikenli teller konusundaki açıklamalarına yanıt verdi.

Alithia gazetesinin haberine göre, eski Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris dün yaptığı açıklamada, şimdiki İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, Yeşil Hat’ta çekilen dikenli tellere ilişkin önceki gün yaptığı açıklamaları yalanladı.

İçişleri Bakanı Yoannu’nun, ara bölgeye dikenli tel çekilmesini “ülkemizin bölünmüşlüğünün tanınması anlamına geleceğinden siyasi açıdan tehlikeli” şeklindeki sözlerini “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendiren Nuris, “1.80 metre yükseklikteki bir engelle vatanlar bölünmez” iddiasında bulundu.

Dikenli tellerin yerleştirilmesinin tamamlanmadığını, bu yüzden de etkili olup olmadıklarına dair eleştiri yapılmaması gerektiğini de ifade eden Nuris, AB’nin söz konusu tellerin yerleştirilmesini istemediği iddiasının da gerçekleri yansıtmadığını belirterek “Bu doğru olsaydı AB bize finansman sağlamazdı” şeklinde konuştu.

Nuris ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Schengen’e tam üye olmasındaki en büyük engelin Yeşil Hat’tın denetlenememesi olduğunu belirterek söz konusu dikenli teller olmaksızın bölgeye yerleştirilen kameralar ve göreve alınan sınır korucularının tam işlevsel olamayacağını iddia etti.

Nuris, sınırda görevlendirilecek kişilerin, dikenli tellerin olmaması durumunda düzensiz göçmenlerle yüz yüze gelerek tehlikeye gireceklerini ve bu kişileri “geri itme” eyleminde bulunma imkanına da sahip olmayacaklarını sözlerine ekledi.