Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.