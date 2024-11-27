Eski diplomat ve eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Ünal Çeviköz, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre Çeliköz KİPE’ye açıklamasında Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini dile getirdi.

“Müzakerelerin açık uçlu olmayacağı, bir bitiş tarihi olacağı ve bu tarihten sonra başka çözümler görüşülebileceği söylenirse Türkiye’nin müzakere sürecinin başlamasına olumlu yanıt verebileceği” iddiasında bulunan Çeviköz açıklamasında özetle; Crans Montana’daki müzakereler sonrasında Türkiye’nin iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünün bittiğini, başka bir çözüm bulunması gerektiğini anladığını da söyledi.