Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefke’de meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili tutuklanan Hüseyin Aksoy, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erdem Çevikdal olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahları içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi. Zanlının aynı gün tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu kaydederek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.