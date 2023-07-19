sentepe - Bahçeli ana yolunda bu gece meydana gelen trafik kazasında alkollü bir sürücünün çarptığı traktörün sürücüsü 46 yaşındaki Mustafa Nergiz hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza Esentepe -Bahçeli ana yolunun

7-8'inci kilometreleri arasında oldu. Yıltan Kulle (E-66), 122 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araçla Esentepe'den Bahçeli istikametine seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz (E-46) yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen AC 642 plakalı traktör takla attı .Kaza sonucu ağır yaralanan traktör sürücüsü Bahçeli'de sakin Mustafa Nergiz, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. HL 900 plakalı araç sürücüsü Yıltan Kulle polis tarafından tutuklandı, soruşturma devam ediyor.