Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede, Kıbrıs Türkü’nün hürriyeti ve aydınlık yarınları için şehit düşen kahraman evlatları saygı, minnet ve şükranla andı.

Ertuğruloğlu mesajda, “Şanlı tarihimizde unutulmaz bir gün olan o gün, Kıbrıs Türk halkının hürriyet savaşına bilfiil başladığı ve gençliğimizin büyük haksızlık karşısında şahlandığı, yeni bir devrin başladığı gündür. Onlar içimizdedir, mücadeleleri bugünümüze ışık olmuştur. Yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını veren tüm kahramanları minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/FEZ)





