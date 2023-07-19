Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Enosis hayallerinin Barış Harekâtı ile ebediyen tarihe gömüldüğünü vurgulayarak, “20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türk halkının yeniden doğum günüdür” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“20 Temmuz 1974; vahşetin her türlüsünü yaşamış, toplu katliamlarla Kıbrıs adasından yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkının yeniden doğum günüdür.

Kıbrıs Türk halkını egemen, eşit ortağı olarak kabul etmeyen, katliamlarla yok etmeye çalışan Rumların silahlı saldırıları sonucu, 11 yıl boyunca Ada’nın yüzde üçüne sıkışarak yaşamak zorunda kalan Kıbrıs Türk halkının hafızasında, 1963-1974 dönemi güvensizlik, korku, katliam ve toplu mezarlar olarak yer edinmiştir.

Türkiye’nin, Garanti ve İttifak Anlaşmaları’ndan doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Ada’da Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği, Türk varlığı korunmuş, 1955-1974 yılları arasında Rum-Yunan ikilisinin baskı ve tehdidi altında yaşayan Kıbrıs Türk halkı, kendine ait olan vatan topraklarına kavuşmuş, Yunanistan ve Rumların Enosis hayalleri de Barış Harekâtı ile ebediyen tarihe gömülmüştür.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde küresel ve bölgesel rolü yükselen garantörümüz Anavatanımız Türkiye, KKTC’nin geleceği için de en büyük güvence olmaya devam edecektir.

Kıbrıs’ta 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerde, Türk tarafının yapıcı tutumuna rağmen, Ada’nın tek sahibi olduğu iddiasındaki Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle bir sonuca varılamamıştır.

Böylelikle, yıllarca süren ve sonuçsuz kalan çözüm çabalarının ardından, Anavatanımız Türkiye’nin de desteklediği egemen eşitliğe dayalı, yan yana ve iş birliği içerisinde yaşayan 'iki devletli çözüm' modelini savunuyoruz.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılması ancak Ada’daki gerçeklerin esas alınması; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ile mümkün olacaktır.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. yıl dönümünde, Kıbrıs Adasına barış ve huzur getiren Barış Harekâtı döneminin Başbakanı merhum Bülent Ecevit, dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ile tarih boyunca var var oluş mücadelemizde canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.”