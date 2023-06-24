Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Genç TV'de, Nazar Erişkin'in sunduğu Bugüne Dair programına konuk olarak Nazar Erişkin’in sorularını cevapladı.

Mücadelemizi Meclise Taşımak İstiyoruz

Kendisinin Bağımsızlık Yolu tarafından milletvekilliği için görevlendirildiğini belirten Ersoy, parti olarak vaatte bulunmadıklarını, halka mücadele sözü verdiklerini söyledi. Ersoy, hükümet olunsa bile iktidar olunmayacağını, iktidarın Ankara egemenleri ve sermaye olduğuna değinerek hükümet olmanın iktidar olmaya yetmediği yapısal durumu analize etmeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. Yapısal duruma emekten, kadın özgürleşmesinden ve doğanın talanının son bulmasından yana çözüm önerileri sunduklarını ekledi. Siyasal mücadeleyi meclisle sınırlamadıklarını söyleyen Ersoy, mücadeleyi hayatın her alanında verdiklerini ve meclise de taşımak istediklerini dile getirdi.

Sınıf Mücadelesi Birilerinin Karı İçin Birilerinin Hakkının Gasp Edildiği Yerde

Ersoy, Kıbrıs’ın özgün şartlarının sermayeyi kısa dönemli kar kazancına yönlendirdiğini belirterek alt yapı yapmaya ihtiyaç duyulmadığını, en kısa yoldan karı maksimize edip ‘vur kaç’ üzerine kurulu olduğunu anlattı. Sınıf mücadelesinin hayatın içerisinde olduğunu vurgulayan Ersoy, özel sektör emekçilerinin bayramda çalışacağını örnek göstererek, sınıf mücadelesi birilerinin karı için birilerin hakkının gasp edildiği yerdedir dedi.

Patronlara Ceza Kesmediğimiz Sürece Hedefi Şaşırıp Öfkemizi Kim Olduğunu Bilmediğimiz İnsanlara Yönlendiririz

1980’li yıllardan beri özellikle iş gücü olarak yoğun nüfus akışı olduğuna değinen Ersoy, nüfus akışının sermayenin ucuz iş gücü açığını kapatmak için olduğuna belirterek insanların hangi koşulda nasıl çalıştığının sermaye için önemi olmadığını söyledi. Ersoy, Taşeron İnşaatçılar Birliği başkanın “çalıştıracak işçi bulamıyoruz, çalışma yaşını on ikiye indirelim” açıklamasını örnek vererek patronların çocuk işçiliği savunacak kadar rahat olduğuna dikkat çekti.

Ersoy, sermayenin çıkarına yapılan nüfus politikalarını göz ardı edip, tek tipleştirilen kesimleri hedef gösteremeyiz dedi. Bağımsızlık Yolu olarak, mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi dışında yeni çalışma izni çıkarılmamasını savunduklarını söyleyen Ersoy, üniversitelerin getirdiği her öğrenciden sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Ersoy, patronlara ceza kesmediğimiz ve rant sağlayan kesimi karşımıza almadığımız sürece hedefi şaşırıp öfkemizi kim olduğunu bilmediğimiz insanlara yönlendiririz ifadesini kullandı.

Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlenmeli

Asgari ücret tespit sürecinin sınıfsal şiddet olduğuna değinen Ersoy, asgari ücretlinin anayasaya aykırı olmasına rağmen okul kayıt, malzeme parası verdiğini ekledi. Yıllar boyunca eğitim bakanlarının kamusal okullara yapması gereken yatırımı teşvik ve hibelerle özel okullara aktardığını ekledi. Ersoy, asgari ücrete kamusal sağlığın ve ulaşımın da dahil olduğunu ekleyerek, insanların rahatlaması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun derhal lağvedilip asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Faydaya Yatırım Yapıp Ultra Zenginlerden Hesap Sormalıyız

Ersoy, toplumsal olarak üretilen zenginliği kendi tekeline toplamış ultra zengin kesime servet vergisi uygulanarak oluşan kaynağı insanların giderlerini kısmak için harcanmasını gerektiğini dile getirdi. Kaynağı, eğitimi ve sağlığı ücretsiz, toplu taşıma yapmak için kullanılabileceğini belirten Ersoy, enerji maliyetlerinin de aşağı çekilebileceğine dikkat çekti. Ersoy, içinde bulunduğumuz ekonomik düzenin içinde tercih yapmamız gerektiğini ekleyerek, piyasa ezberlerinden ve liberal iktisat mantığından kurtulmamız gerek dedi. Sosyal devlete yatırılması gereken bütün kaynakların sermayenin zenginleşmesine aktarılmasına dikkat çeken Ersoy, toplumsal faydaya yatırım yapıp, ultra zenginlerden hesap sormamız gerektiğini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu’nun Somut ve İlkeli, Yasaları Hazırlanmış Ve Uzun Vadede Programı Hazır

Günlük gündemlerle halkın ortaklaşamayacağına değinen Ersoy, ortaklaşma sürecini yaratmak için Bağımsızlık Yolu’nun tek bir program üstünde durduğunu ve AKSA’nın sırtımızda kambur olduğunu, kamusal kaynakların peşkeş çekildiğini halka anlatmaya çalışıyoruz dedi. Ersoy, alternatif sunmayan diğer partilerin sorunlardan sorumlu tutulması gerektiğini ekleyerek Bağımsızlık Yolu’nun somut ve ilkeli, yasaları hazırlanmış ve uzun vadede programının hazır olduğunu belirtti.

Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti kktc’yi Tanıtmıyor

Her siyasetçinin kendi ortaya koyduğu vaatlerden sorumlu tutulması gerektiğini dile getiren Ersoy, Ersin Tatar’ın KKTC’yi tanıtmak ve iki egemen devlet için hiçbir şey yapmadığına değindi. Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin de KKTC’yi tanımanın gerekliliklerini yerine getirmediğini ekleyerek TBMM’den KKTC’yi tanıdıklarına dahi karar çıkarabilirler dedi.

Bağımsız Enerjimizi Üretmemiz Hayati Önem Taşıyor

Ersoy, enterkonnekte için ortada fizibilite çalışmalarının ve somut rakamlar olmadığına dikkat çekerek Entso-e’dan izin alınmadan enterkonnekte olunamayacağını söyledi. Türkiye’ye enterkonnekte olmadan sadece oradan uzatma kablosu çekilmesinin tehlikelerini anlatan Ersoy, her koşulda AKSA’nın kamulaştırılması ve Teknecik’ e yatırım yapılması gerektiğini açıkladı. İçerde, kendi enerji arz güvenliğimizi sağlayacak kadar elektrik üretimimiz olması gerektiğini ekleyen Ersoy, kendi bağımsız enerji üretimimizi oluşturmamızın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Fosil yakıtlarla gezegenin geleceğini olmadığını hatırlatan Ersoy, hibrit bir şekilde fosil yakıttan planlı çıkışı tasarlayıp, güneş, dalga, çöp gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmemiz gerektiğini belirtti. Ersoy, gerçek anlamda kamusal enerjiye ulaşmak istiyorsak Kıb-Tek’i siyasetin arka çiftliği olmaktan kurtarıp, demokratik özerklik kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Biz Elektrik Faturamızı Ödemezsek Elektriğimiz Kesilir, Oteller Ödemezse Borcu Silinir

Ersoy, kumarhanelerin konutlardan daha düşük ücrette tarifelendirildiğine dikkat çekerek çok tüketenden çok, az tüketen az şeklinde tarifelerin tekrardan güncellenmesi gerektiğini belirtti. Böylece enerji tasarrufu da sağlanacağını ekleyen Ersoy, konutlarda 250 kilovata kadar enerjinin ücretsiz olması gerektiğinin altını çizdi. Ersoy, biz elektrik faturamızı ödemezsek elektriğimiz kesilir, oteller ödemezse borcu silinir şeklinde ülkenin durumu özetleyerek bunun bir tercih olduğunu belirtti. Ersoy, Bağımsızlık Yolu olarak bu tercihleri ters yüz edeceklerini vurguladı.