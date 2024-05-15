Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, enflasyonun sebebinin emek maliyetleri olmadığını, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenerek her iki ayda bir hayat pahalılığı verilmesi gerektiğini belirtti.

Ersoy, ücretlerin sürekli artırılmasının kalıcı bir çözüm olmadığını, giderlerin kısılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Ersoy, giderlerin kısılmasının, sermaye ile toptan bir hesaplaşma ve kamucu politikaların hayata geçirilmesi yoluyla yapılabileceğini belirterek, böyle bir adımı ancak emekçilerin ve onların partisinin atabileceğini ifade etti.

Ersoy açıklamasında, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) alım gücünü korumak için hayat pahalılığı uygulaması konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

CTP’nin yakın geçmişte ücretleri stabil para birimine endeksleyerek döviz sebebiyle oluşan hayat pahalılığı karşısında ücretlerin de artırılmasını önerdiğini, alım gücünün korunması için her ay hayat pahalılığı artışı verilmesi gerektiğini savunduğunu söyleyen Ersoy, bugünlerde ise asgari ücreti artırmama yönünde açıklama yaptıklarını savundu.

Ersoy, “Peki şimdi ne diyor Tufan Hoca? Dört ayda bir hayat pahalılığı vererek alım gücünü korumuş olmuyorsunuz. İyi de CTP’nin alım gücünü korumak için yaptığı öneri -yanlış dayanakları olsa da- hayat pahalılığının ücretlere her ay yansıtılması değil miydi?” ifadelerini kullandı.

Tam da asgari ücretin tartışıldığı zamanda, Erhürman’ın ‘asgari ücreti artırmayalım’ demek istediğini iddia eden Ersoy, Erhürman’ın “bu çözüm değil bizim çözümlerimiz var” diye açıklama yaptığını ama o çözümlerin ne olduğunu bir türlü söylemediğini ileri sürdü.

Ersoy, CTP’nin ücretleri stabil para birimine endeksleme önerisini artık dillendirmemesinin sebebinin ise dövizin yatay devam ettiği dönemde hayat pahalılığının artmaya devam etmesi olduğunu iddia etti.

CTP’nin yapısal sorunlara yönelik “somut ve planlı bir çözüm önerisi” bulunmadığını iddia eden Ersoy, halkı oyaladığını savundu.