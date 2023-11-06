Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Osman Güvenir’in kaleme aldığı “Ersin Tatar Zirvedeki Adam” kitabının tanıtımı Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı ve kitap imzaladı.

Tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada Tatar, kitabın yazarı Osman Güvenir’e, kendisine (Tatar’a) inanıp, kitap yazdığı için teşekkür etti.

Her zaman Kıbrıs Türk halkının hakkının korunması için mücadele verilmesi gerektiğine inandığını kaydeden Tatar, kendisinin çocukluğundan itibaren Kıbrıs meselesinin içinde olduğunu, zaman içerisinde de bir hedefinin oluştuğunu, bu hedefin de Kıbrıs Türk halkına hizmet olduğu kaydetti.

Tatar, Osman Güvenir’in Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türkü'nün mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün özel kalem müdürlüğü görevinde bulunması hasebiyle Kıbrıs sorunuyla ilgili pek çok toplantıya şahitlik eden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, bugünkü siyasette kendisine çok ağır laflar edildiğini, kendisine eleştiri yapanların eleştiri yapmadan bir kez daha düşünmesi gerektiğini söylen Tatar, kendisinin mahalle mahalle gezerek Kıbrıs Türkü ile iletişimi kurmak için çalıştığını, kendisinde halk sevgisi olduğunu, bunların birikimiyle siyasete girdiğini kaydetti.

Tatar, siyasi yaşantısında bağımsız ve özgür bir devleti savunduğunu, bunun Denktaş’ın vasiyeti olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta iki eşit egemen devletin bulunduğunu, bir anlaşma olacaksa iki egemen eşit devletin iş birliğine dayanması gerektiğini söyleyen Tatar, bu yolda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türkü'nün hakkını savunduğunu, böylece, bu siyasetin bir noktaya geldiğini kaydetti.

-Güvenir

Osman Güvenir ise Tatar’ın hayatını konu alan kitabın her zaman hayalinde olan bir proje olduğunu ifade etti.

Kitabı 1,5 yıl içerisinde tamamladığını ifade eden Güvenir, kendisine Tatar’ın genç bir cumhurbaşkanı olduğunu, hakkında kitap yazılacak kadar bir birikiminin olup olmadığının sorulduğunu; kendisinin de bu soruya “Tatar’ın hayatını incelerseniz, hayatında o kadar dramatik unsurlar vardır ki, bir değil 10 tane kitap yazılabilir” cevabını verdiğini kaydetti.

Güvenir, kitabın “roman tadında bir kitap” olduğunu belirtti.

Genç yazarlara da seslenen Güvenir, geçmişi belgelemek gerektiğini bu nedenle genç yazarların yazmaya devam etmesini temenni ettiğini kaydetti.