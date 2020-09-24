Derviş Gezer

Ersin Tatar sonunda bunu da yaptı.
Come on Ers bir yere kadar.
Kızma bana da eh eh.
Ucu bucağı olmayan absürd hikayeleri de geçtik.
Dergahlarda amin çekmeleri de hatta.
Ama bu yaptığı hepsinin daniskası.
Kendi yasaklarına uymayan bir Başbakan.
Kendi konuşması bir başkası tarafından yayılan bir Başbakan.
Ama işin korkunçtarafı bunu kendisinin de yapması.
Hem de T.C Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya.
Rezalet.
Skandal.
******
Ersin Tatar Lefke esnafı ile salon toplantısında.
Toplantı yasak olmasına rağmen.
Gofa geliyor.
Ve Fahrettin Koca’yı arıyor telefonda.
Konuşma onlarca insanın önünde oluyor.
Ve Fahrettin Koca’nın haberi yok.
Sesi mikrofona veriliyor.
Bir Başbakan bu hallere düşmüş.
Ne ispat etmek istiyor bilemem.
Ama belli ki Fahrettin Koca’yı seçime malzeme etmiş.
Belli ki çatır çatır kullanmış.
Ama bu arada basbayağı da 2 suçişlemiş.
Önce yasağa rağmen salon toplantısı yaptığı için.
Sonra da izinsiz bir telefon görüşmesini kamuya aktarıp, yaydığı için.
******
Bu saatten sonra Fahrettin Koca Tatar’ın telefonuna bakmaz.
Bu saatten sonra Tatar’ın koyduğu kuralı kimse ciddiye almaz.
Bu saatten sonra işin bitti Ersin Tatar.
Bu kadar ciddiyetten uzakken.
Bu kadar hukuk ve yasadan uzakken.
Bu kadar kişilerin haklarını ihlal ederken.
Hade Ersin Tatar.
Kapat bu defteri.
Eminim Fahrettin Koca da aramıştır seni akşamına.
Eminim sana sevgilerini de iletmiştir kucak dolusu.
Ayni sevgileri biz de sana iletiyoruz.
Kucak dolusu hem de.