Güney Kıbrıs ve Ermenistan’da büyükelçilikler açılacak

Alithia gazetesi “Kıbrıs ve Ermenistan’da Büyükelçilikler Açılması” başlıklı haberinde Kombos ile Mirzoyan arasında dün Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede Ermenistan-Güney Kıbrıs ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci ve Ermenistan-AB ilişkilerinin bulunduğunu yazdı.

Gazete iki bakanın görüşmenin ardından, iki ülkenin başkentlerinde daimî diplomatik misyonlar kurulmasının yakın olduğu açıklaması yaptıklarını da aktardı.

Gazete iki bakanın basına yaptıkları ortak açıklama öncesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretçi defterini imzalaması yanı sıra iki bakanın baş başa görüştüklerini ve bunu iki ülke heyetlerinin görüşmelerinin izlediğini de belirtti.

Gazeteye göre açıklamasında iki ülke ve halk arasındaki güçlü ikili ilişkilerin bir kez daha teyit edildiğini dile getiren Kombos, bir dizi konuyla ilgili çok verimli bir görüşme yapıldığını dile getirdi.

İkili düzeyde Güney Kıbrıs ile Ermenistan arasında diplomatik misyonlar açılmasının yakın olduğunu da dile getiren Kombos, bunun özellikle ekonomi ve yatırımlarla ilgili olarak iş birliği ve bağların daha da derinleştirilmesini kolaylaştıracağını ve doğal olarak hali hazırda insanlar arasında var olan temasları da arıtacağını kaydetti.

“Kıbrıs’taki Ermeni toplumunun Kıbrıs toplumunun çok değerli bir parçası ve unsuru olduğunu” da ifade eden Kombos, bunun tarihi bağlarını canlı ve ortak miraslarını da güçlü tutmaları için katalizör görevi gördüğünü savundu.

Açıklamasında Ermenistan Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini de ifade eden Kombos, Rum Yönetimi'nin, Ermenistan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili istikrarlı olarak benimsediği ilkelerden ötürü son derece minnettar olduğunu belirtti.

Rum kesiminin Ermenistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin derinleşmesini kuvvetli bir şekilde ileriye götürdüğünü ve desteklediğini de ifade eden Kombos, kısa süre önce yaşanan iki gelişmeyi selamladıklarını dile getirdi.

Kombos bu gelişmelerin Ermenistan’ın desteklenmesi için Avrupa Barış Mekanizması (European Peace Facility) çerçevesinde yapılan yardım, ikincisinin de AB ile Azerbaycan arasındaki vizelerin serbestleştirilmesiyle ilgili diyaloğun başlaması olduğunu dile getirdi.

-Mirzoyan

Gazeteye göre Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise açıklamasında Ermenistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” dayanışmasını ilettiğini belirterek, Ermenistan’ın Rum kesiminin, Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi^'nin ilgili kararları uyarınca adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusundaki çabalarını desteklediğini de ifade etti.

Mirzoyan “taahhütlerinin, daha geniş bölgeleri olan Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesis edilmesi vizyonuna yansıdığını” da söyledi.

Güney Kıbrıs-Ermenistan ilişkilerinin iki ülkenin başkentlerinde daimî diplomatik misyonların varlığının kesinlikle gerekli olduğu noktada güçlendiğini de dile getiren Mirzoyan, iki ülkenin ileriki aylarda iki ülkenin başkentlerinde karşılıklı olarak büyükelçilik açacaklarını açıkladı.

Buna paralel olarak iki ülke arasındaki ticari iş döngüsünün de geçen yıl boyunca arttığını ifade eden Mirzoyan, olumlu dinamiğin sürmesi gerektiğine dair inancını da ortaya koydu.

Ermenistan’ın barış ve istikrara bağlı olduğunu da dile getiren Mirzoyan," Dağlık Karabağ’da zorla yerinden edilen" Ermeni halkına sağladığı yardımdan ötürü Güney Kıbrıs’a teşekkür de etti.

Mirzoyan Kombos’u, Azerbaycan’la 1991 Almatı Deklarasyonu temelinde toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasını öngören barış anlaşmasının imzalanması ve aynı beyana dayalı sınırlama prosedürünün ve dolayısıyla 1991 sınır çizgisinin devamlılığının sağlanmasının önemi konusunda bilgilendirdiğini de kaydetti.

Mirzoyan tüm bölgenin ekonomik kalkınması ve refahı amacıyla daha iyi bir geleceğin hazırlığının yapılması için, mevcut tarihi dinamiğin kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise habere “Kıbrıs ve Ermenistan’da Büyükelçilikler Açılması Yakın” başlığıyla yer verdi.