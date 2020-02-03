Erhürman’dan Örtülüye Veto

Tufan Erhürman’ı Kıbrıs Manşet’te ağırladık.
Yazılabilecek ve yazılamayacaklar var elbette.
Ancak genel anlamda samimi bir sohbet oldu.
Hiçbir soru pas geçilmedi.
Elbette her köşe yazarı kendi izlenimini aktaracak.
Ben de öyle.
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Öncelikle Erührman çok rahattı.
Kaybedecek birşeyi olan bir portre çizmedi.
Ki girdiği sonuçta bir yarış.
Ya kendinden çok emin.
Yada bu seçim onun için ölüm-kalım değil.
Her şekilde iki hal de kendi lehine.
Çünkü tedirginliği yok.
Ancak çok net kazanacağına inanıyor.
Ama halkın oylarına ipotek koymaktan imtina ediyor.
Halk son sözü söyleyecek görüşünde.
Belki de rahatlığının sebebi bu.
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Masada çok şey konuşuldu.
Ama benim dikkatimi çekeen şeyler net.
Öncelikle örtülü ödenek.
Erhürman örtülü ödeneği onaylamıyor.
Hele hele denetimsiz bir örtülüyü.
Ona göre örtülü sadece hassas güvenlik için kullanılabilir.
Onlar da bugünkü ödenek miktarının maksimum %10’u.
Ancak bu da asla denetimsiz olmaz diyor.
En azından Sayıştay’dan yetkili bir makam denetlemeli diyor.
E peki geriye kalan.
Asla ve kat’a diyor.
Güvenlik harici hiçbir harcama örtülü mantığında olamaz diyor.
Yani...
Yani basitçe topyekün örtülüye HAYIR diyor.
VETO ediyor.
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Diğer bir konu evimiz, yani KKTC.
Erhürman güçlü bir ülke hayal ediyor.
Üreten ve güçlü bir KKTC.
Ancak güçlenirsek varoluruz görüşünde.
Ayrıca güçlenirsek çözümü elde edebiliriz diyor.
Bunun için Cumhurbaşkanı olursa projeleri var.
Müzakere gerekirse edecek.
Ancak Cumhurbaşkanlığını müzakereden ibaret görmüyor.
Devleti koordine edecek.
Türkiye ile ilikşileri koordine edecek.
AB ile ilişkileri koordine edecek.
Yani...
Yani ülkeyi korrdine edecek.
Cumhurun başı olacak.
Basitçe Cumhurbaşkanlığı makamını yan gelip yatma görmüyor.
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Erhürman sadece bunları konuşmadı.
Cumhurbaşkanı olursa CTP’yi karıştırmam dedi.
Siyasetin her alanındaki etkin ve yetkin kişilerle çalışırım dedi.
Sarayı partizan yuvası yapmam dedi.
İşin özü Erhürman iyi konuştu, güzel şeyler söyledi.
İdeallerinden bahsetti.
Ve son olarak son izlenimim.
Erhürman çok rahat.
Doğru ve makul seçenek olduğunun bilincinde.
Ancak elbette son söz halkın.
2 ay sonra da zaten herşey netleşir.