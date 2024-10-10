Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçim" diyerek, hükümetin krizi çözmek için formül bulamaması durumunda erken seçim kararı alınması gerektiğini belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis Başkanlığı seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"Yaşanmış olayların ve olguların çarpıtılmasına izin vermemek adına bir kez de yazılı olarak olan biteni adım adım anlatıyorum” diyen Erhürman sürecin UBP’nin Meclis Başkanlığı için Faiz Sucuoğlu’nu aday göstereceği “kesin bilgisi” ile başladığını kaydetti.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Meclis Genel Kurulu’nda yapılan ve UBP grup toplantısı ve istişareleriyle ara ara kesintiye uğrayan dört tur oylamanın herhangi birinde, Töre seçilmesini sağlayacak oy sayısına ulaşamadığı gibi, ret oylarından daha fazla kabul oyuna da ulaşamadı. Bunun üzerine UBP, Sayın Töre’nin adaylığının geri çekilmesine, onun yerine Sayın Evren’in aday gösterilmesine karar verdi. Meclis Genel Kurulu, UBP Grup Başkan Vekili’nden ve Meclis Genel Sekreterliği’nden gelen, Sayın Töre’nin Meclis’i o sırada açamayacağı ‘bilgisi’ üzerine, Sayın Özdenefe’nin başkanlığında toplandı. UBP adına yapılan açıklamayla Sayın Töre’nin adaylığının geri çekildiği ve Sayın Evren’in aday gösterildiği Meclis’in bilgisine getirildi. Sayın Özdenefe’nin başkanlığında yapılan ilk tur seçimin sonucunda Sayın Evren’in adaylığı Meclis tarafından 26 ret oyuyla reddedildi ve Sayın Özdenefe grup başkan vekillerinin talebi üzerine oturuma ara verdi”

Aynı gece geç saatlerde CTP Genel Başkanı olarak kendisinin önüne, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye hitaben yazılmış ve UBP Grup Başkanı Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalanmış bir evrak geldiğini ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu evrakta talep edilen, Sayın Töre’nin Danışma’yı toplayıp seçim sürecinin yeniden başlatılmasını sağlamasaydı. Ben de CTP Grup Başkanı sıfatıyla bu evrakı imzaladım ve evrak Sayın Töre’ye iletildi. Ancak, Sayın Töre Meclis’te bulunmasına karşın Danışma’yı toplama çağrısı yapmayacağını bildirdi. Bu bildirim üzerine Danışma toplanamadığı gibi Meclis Genel Kurulu da toplanamadı ve Meclis açık kaldı”

O andan bu ana kadar Meclis’in teknik olarak “açık” olduğunu belirten Erhürman açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Bize göre Meclis başkanlığı seçimi öncesindeki ‘hükumet pratiği’nde ve Meclis Başkanlığı seçim sürecinde yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçim. UBP ya kendi yarattığı bu sorunu çözecek, formülü bulacak ya da erken seçim kararı üretilmesini sağlayacak adımı atacak"