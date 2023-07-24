Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette elektriklerin kesildiğini, AKSA ile sözleşme imzalandığını, alım gücünün yerlerde süründüğünü ve birçok sorun olduğunu vurgulayarak, bu gerçeklikler ortada dururken gündemin saptırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, BRT'de katıldığı Levent Kutay'ın televizyon programında soruları yanıtlayan Tufan Erhürman, memlekette birçok sorunun olduğunu belirterek, gündemin saptırılmasına izin vermeyeceklerini, CTP’nin organları aracılığıyla karar veren bir parti olduğunu ve yapılan eleştirileri hoşgörüyle karşıladıklarını belirtti.

-“Temel tezimiz federasyondur”

Tufan Erhürman, her bir olayın kendi konjonktürel çerçevesi içerisinde yaşandığını ve bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, CTP’nin bir diplomasi geçmişi olduğunu ve diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Tufan Erhürman, “CTP olarak temel tezimiz, eşit egemenlik ve iki bağımsız devlet tezinin gerçekçi olmadığı, çözümün formülünün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğudur” ifadelerini kullandı.

Makam ve mevki uğruna bireysel tavır geliştirmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğine dikkat çeken Erhürman, “Bugüne kadar ben parti organlarının kararları dışında herhangi bir şey yapmadım. Bu benim parti içi demokrasiye olan inancımdır” diye konuştu.

-“Bu ülkede var olacaksak kurumsal yapımızla var olacağız.”

Memlekette elektriklerin kesildiğini, AKSA ile sözleşme imzalandığını, alım gücünün yerlerde süründüğünü ve birçok sorun olduğunu vurgulayan Erhürman, bu gerçeklikler ortada dururken her söylenene cevap vermek gibi bir zamanlarının da olmadığını belirtti.

“Bu ülkede var olacaksak kurumsal yapımızla var olacağız. Algı değil, olgudur mesele” diyen Erhürman, insanların elektriksiz bırakıldığını, ülkeyi “yönettiğini iddia edenlerin” ise açıklama yapmadığını görüşünü dile getirdi.

Tufan Erhürman, “Ülkede artık, KKTC vatandaşları talebi belirleyen etken olmaktan çıktı. Bu sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Temel gündemimiz Kıbrıs Türk halkının yoksullaşması, yoklaşması ve göç etmesidir. Önerilerimiz de nettir. Gündemin saptırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

-“İddialarını ispatlamakla mükelleftirler…”

Tufan Erhürman şöyle devam etti:

“2025’te yapılacak Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili benim Türkiye Cumhuriyeti’nden herhangi bir yetkiliyle, herhangi bir irtibatım olduğunu iddia eden varsa ispatlasın. Temasım varsa iddialarını ispatlamakla mükelleftirler. Çünkü böyle bir şey yok. Biz dikkate almadığımız ve cevap vermediğimiz zaman o, doğruymuş algısı yaratılıyor. 2025’te CTP’nin adayının kim olacağına dair bir karar da yok. Kıbrıslı Türklerin iradesi neyse, o gerçekleşsin. Ne lehimize ne de aleyhimize müdahaleleri kabul ediyoruz.”