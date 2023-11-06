Erhürman: Nüfus politikası olmadan bir hapishane daha inşa edelim, o da dolacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hükümete” çağrıda bulundu ve “Meclis’in bilgi alma hakkının ihlal etmeyin” dedi. Nüfus politikasının hayata geçirilmemesinin birçok sonucunun olduğuna dikkat çeken Erhürman, bir hapishanenin daha inşa edilmesi durumunda, o hapishanenin de dolacağına işaret etti. Erhürman Meclis’te yaptığı konuşmada, “Kaç kişi geçici işçi olarak istihdam edildi?” diye de sordu.

“Nüfus politikasının hayata geçirilmemesinin birçok sonucu var”

Uzun bir süreden beridir nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu dillendirdiklerini vurgulayan Erhürman, bu konuda şu ana kadar hiçbir girişim olmadığının altını çizdi. Bu nüfus politikasının hayata geçirilmemesinin, birçok alanda sonucu olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu sonuçların bir tanesinin de hapishanelerde yaşanılanlar olduğuna vurgu yaptı. “Daha yeni açılan hapishane de yeterli değildir. Şu an yaşadığımız sonuçlardır. Sebepler yokmuş gibi sonuçlar üzerinden tartışmak, bataklık mı kurutursun sivri sinekle mi mücadele edilsin sorusunu akla getiriyor” diyen Erhürman, “Neden hapishanedeki insan sayısı bu kadar artıyor?” sorusunun sorulması gerektiğini ifade etti.

“Bir hapishane daha inşa edelim o da dolacak”

Suç türleri arttığına işaret eden Erhürman, “Artmaya da devam edecek. Bir hapishane daha inşa edelim o da dolacak” dedi. Bir mahkumun maliyetinin 20 bin lira olduğunun söylendiğini anımsatan Erhürman, “Biz tutalım da besleyelim mi? Gibi bir soru üretilmeye çalışılıyor. 15 bin 700’e çekelim ya da gönderelim noktasına geliyor. 20 bin sadece diyete uygun beslenmenin maliyetiyse, asgari ücretin 15 bin 700 olması gerçekçi değildir” dedi. Tufan Erhürman, “Çözüm de şartlı tahliyeyi kısaltalım falan, tutmayalım hapishanede yollayalım noktasına geliyor. Bunun popülizmine kapılmayın. Öyle bir noktaya geldi ki kim varsa hapishanede, bunları gönderelim. Bunun çok tehlikeli sonuçları vardır. Burası, suça meyilli insanlar tarafından suç cenneti olarak görülebilmesidir. Git, şu suçu orada işle, yakalanmazsan bu kadar para, yakalanırsan seni memlekete yollayacaklar. Bu, suçun oranını artıracak eğilimler gösterilebilir. Bu çok tehlikeli enstrümandır” ifadelerini kullandı.

“Doğru zamanda hareket etseydiniz, harnuptaki sıkıntı büyümeyecekti”

“Kaç kişinin geçici işçi olarak istihdam edildiğini bize söylememe hakkınız mı var?” diye soran Erhürman, konuyla ilgili soru önergesinin verildiğini anımsattı. Erhürman, bu konuyu gündemden düşürmeyeceklerinin altını çizdi. “Bu meclisi pespayeliğe çevirdiniz. Bu Meclis’e en geç gelecek toplantıda geçici işçi sayısı gelecek. Bunu dayatma yapmak için değil bu meclisin onurunu korumak için söylüyorum” diyen Erhürman, Meclis’İn bilgi alma hakkını yineledi. “Türkiye’ye giremeyen insanlarımızın meselesiyle ilgili, sorumluluğu aldık bilgi vereceğiz dediniz” diyen Erhürman, söz konusu durumu da gündem yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Harnup meselesinin neden hala çözülmediğini soran Erhürman, “Neden alınmadı hala? Ödeme neden yapılmadı? Harnup hala insanların ellerinde. Hani üreticiyi koruyacaktık? Başta doğru zamanda hareket etseydiniz, bu sıkıntı büyümeyecekti” dedi. Tufan Erhürman, “Bu meclisin bilgi alma hakkını geçici işçi meselesinde ihlal etmeyin” ifadelerini kullandı.