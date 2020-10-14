Derviş Gezer

Erhürman’ın adaylığını gönülden destekledim.
Hiç CTP aidiyeti duymamama rağmen.
Tarafsız olma kapasitesine inandım.
Dürüstlüğüne, samimiyetine ve bilgisine.
Ancak CTP’li olmayan benim gibilere rağmen.
Parti aidiyeti taşımayıp destekleyenlere rağmen.
Erhürman’ı kendi partilisi destekledi mi?
Hadi desteklemeyi es geçtim.
Bari sessiz kalsalar diyeceğim.
Ama o kadar iyi niyetli değildiler.
Erhürman’ın altını oydular.
Erhürman’ın bastığı halıyı çektiler.
******
Erhürman partisinin entrikacı yapısını farkında.
Ancak ikinci keredir bu yaşanıyor.
Önce Sibel Siber’de yaşandı.
Şimdi de Tufan Erhürman’da.
Erhürman bu tipleri iyi biliyor diye düşünüyorum.
Kendi partisinin milletvekilleri.
Kendi partisinin örgüt yetkilileri.
Hatta Erhürman’ın Bakan yaptıkları.
Bunlar hep beraber Brütüsçülük oynadılar.
Poz verirken Erhürman’ın arkasında alkışladılar.
Arkasından ihanete sarıldılar.
Ve hepsi de CTP’li.
Hepsi de CTP kurumsal üyeleri.
Ve utanmadılar.
Ve sıkılmadılar.
Ve hicap duymadılar.
*****
Şimdi artık hesap zamanı Tufan Erhürman.
Kalemi al eline ve kır.
Önce bu Brütüsleri ibret olsun diye ilan et.
Sonra partiden at.
İster TDP’ye gitsinler, ister UBP’ye.
Sen de sonra yolunu yürü.
Ha yapmam da diyebilirsin Hoca.
O zaman da bence bırak.
Çünkü başkan olamazsın, müsaade etmezler.
Seni bitirirler, onlarsa dikilitaş gibi oturur CTP saflarında.
Seni ancak Özkan Yorgancıoğlu kadar Başkan yaparlar.
Çünkü bu karanlık entrikalar sana uymaz.
Kurban eder, posanı çıkarıp seni asarlar.
Bu yüzden ya herru ya merru deme zamanı.
*****
Evet, biz sabırsızlıkla bekleyeceğiz.
Arada hatırlatacağız.
Neyi mi?
Tufan Hoca’nın “kalemi kırmasını”.