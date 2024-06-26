Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde görüştü.

Görüşmede, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve CHP Dış İlişkiler Sorumlusu İlhan Uzgel de hazır bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında iki genel başkan açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özel’e teşekkür ederek, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs’a gerçekleştirdiğini ve CTP Genel Merkezi'nde görüştüklerini anımsattı.

Partilerinin, siyasi anlamda kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, Sosyalist Enternasyonal ve AKPA gibi uluslararası platformlarda işbirliğini artırmakta kararlı olduklarının altını çizdi.

Temaslarının TC-KKTC ve iki halk arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli olduğunu belirten Erhürman, doğru zeminde ve karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler yürütülmesi gerektiğini her zaman savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İki partinin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere görüş alışverişinde bulunacağı önemli konular olduğunu ifade eden Erhürman, “Eminim ki bu görüş alışverişi sonucunda meselelere çok doğru çözümler üretme fırsatımız olacaktır” dedi.

Tufan Erhürman, yurtdışı temsiliyetleri ve meselelere çözüm üretme konularının öneminin idraki içerisinde yakın istişare ve işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.