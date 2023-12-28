Erhürman: “Hedefimiz, bu ülkede denememiş olan..CTP’nin tek başına iktidarı”

Akansoy: “Genel Başkan Erhürman, toplum liderliğini üstlenmeye hazır durumda”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin ülkede birinci parti olduğu, hükümet kurduğu zamanlar yaşandığını ancak denenmemiş şeyin “CTP’nin tek başına iktidarı” olduğunu kaydederek, bu yönde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise Genel Başkan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı noktasında toplumun her kesimin onayını aldığını savunarak, Erhürman’ın toplum liderliğini üstlenmeye hazır durumda olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 53’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Lefkoşa Hidden Garden’da yer alan “CTP 53. Yıl Resepsiyonu”, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, partililer, ülkeden ve Güney Kıbrıs’tan siyasi parti temsilcileri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

“Bu yol birlikte yürünecek” sloganıyla düzenlenen resepsiyonda davetliler, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy tarafından eşleri ile birlikte karşılandı.

Genel Başkan Erhürman ve Genel Sekreter Akansoy’un konuşma yaptığı gecede, müzik dinletisi sunuldu, CTP tarafından hazırlanan video gösterildi ve pasta kesildi.

- “Erhürman: “53 yılın deneyimimizle mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla devam edecek”

Erhürman, resepsiyonda yaptığı konuşmada, CTP’nin bu yıl 53 yaşına bastığını ancak 53 yaşına basan sadece partinin olmadığını, partiyle birlikte her CTP’linin bu yıl 53 yaşına bastığını ve kaç yaşında olursa olsun, CTP’lilerin 53 yıllık deneyimi taşıdığını kaydetti.

“Bu 53 yılın deneyimiyle, barış, demokrasi, özgürlük, halkın kendi ayakları üzerinde durarak kendi kendini yönetme mücadelesini ilk günkü kararlılıkla ve duyguyla yürütmeye sonuna kadar kararlıyız, bu mücadele devam edecek” diyen Erhürman, tüm CTP’lilerin bu mücadeleye katkı koyan "sarı karıncalar" olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Erhürman, CTP’nin bu ülkeye aşık olan, sevdalı olan, bu ülkenin geleceği ve çocukları için yüreği atan herkesle birlikte bu yolun yürüyeceğini, ülkenin birlikte yönetileceğini belirtti.

Son yapılan ara seçimde CTP’nin birinci parti olarak çıktığına işaret eden Erhürman, CTP’nin daha önce de birinci parti olduğunu, hükümet kurduğunu hatırlatarak, peşinde oldukları ve mücadele ettikleri şeyin daha önce ülkede denenmeyen “CTP’nin tek başına iktidarı” olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, “tek başına iktidar”dan kastın bu ada için yüreği çarpan, çocuklar ve gençler için, daha yoksullaşılmasın, çocuklar göç etmesin diye gaile çeken herkesle birlikte, halkın iktidarı olduğunu dile getirdi.

Erhürman, bu akşamın kucaklaşma akşamı olduğunu belirterek, “İyi ki birlikteyiz, iyi ki yoldaşız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

- Akansoy: “Yürüyüşümüz devam ediyor, bu yol birlikte yürünecek”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise resepsiyondaki konuşmasında, tüm olumsuzluklara karşın CTP’nin hep umudu canlı tuttuğunu, umudunu kaybedenlere el verdiğini, omuz verdiğini kaydederek, “Yürüyüşümüz devam ediyor. Bu yol birlikte yürünecek” dedi.

Akansoy, 53 yılın kolay geçmediğini, önlerine konulan zorluk ve engellerin birlikte aşıldığını belirterek, toplumun farklı kesimlerini de kapsayacak ve toplumla bütünleşecek şekilde, “bu cendereden hep beraber çıkılacağını” vurguladı.

Haziran ayında yapılan Ara Seçimlerde Sami Özuslu’yu on dokuzuncu milletvekilleri olarak Meclis'e gönderdiklerini anımsatan Akansoy, yaptıkları bilimsel çalışmaların da CTP’nin bugün de “açık ara birinci parti” olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çalışmaların Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sürdürüldüğünü söyleyen Akansoy, CTP’nin Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı noktasında toplumun her kesiminin onayını aldığını ve toplum liderliğini üstlenmeye hazır durumda olduğunu savundu.

Akansoy, sorumluluklarının farkında olduklarını ifade ederek, “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. 53’üncü yaşımız kutlu olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından, “birlik, mücadele, dayanışma” sloganlarıyla CTP’nin 53’üncü yıl dönümü pastası kesildi.

-CTP’nin 53’üncü yıl piyango çekiliş sonuçları belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kuruluş yıl dönümü piyangosu bilet çekimi de resepsiyonda yapıldı.

Çekilişin iki büyük ikramiyesi olan BMW X1 model araç 073792 numaralı bilete, Mercedes A180 model araç ise 024298 numaralı bilete isabet etti.