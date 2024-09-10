Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığının yalnızca kamu çalışanlarını değil, özel sektörü de etkilediğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Erhürman, bugün Kıbrıs Genç TV’de Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

Erhürman, programda ekonomik zorluklardan bahsederek, “Plansız, programsız, ‘yürüyün de korkmayın’ diyen zihniyetle bir yere varılamayacağının öğrenilmesi gerekir" dedi.

-“Nüfusun bilinmediği bir ortamda planlama yapılamaz”

“Özel sektörde maaşların asgari ücrete kadar gerilediğini, bu durumun halkın alım gücünü düşürdüğünü” belirten Erhürman, “hayat pahalılığı nedeniyle insanların alımlarını kuzeyden değil, güneyden yaptıklarını, küçük işletmelerin ödeme kapasitesinin düştüğünü” kaydetti.

"Stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi" önerilerinin dikkate alınmadığını kaydeden ve ekonominin “kısır döngüye” girdiğini savunan Erhürman, zorunlu gıda ve temizlik malzemelerinde narh koyulması, denetim yapılması gerektiğini ancak bu önerilerin de göz ardı edildiğini belirtti.

“Yabancı işçilerin ucuz iş gücü olarak kullanıldığını, elde edilen kaynakların dışarıya aktığını ve bu durumun bir ‘bataklık’ oluşturduğu” savunan Erhürman, “Bu bataklıkta rüşvetin ve normalleşmiş yolsuzlukların döndüğünü” ileri sürdü.

Eğitim sistemine de değinen Erhürman, “850 kişilik ilkokulların kabul edilemez olduğunu, konteyner sınıfların eğitim sisteminde sınıfsal bir ayrım yarattığını ve bu durumun gelecekte büyük sorunlar doğuracağı" görüşünü ifade etti. Erhürman, “Mevcut nüfusun bilinmediği bir ortamda enerji ve diğer planlamalar sağlıklı yapılamaz” ifadelerini kullandı.

- “Sloganlar üzerinden konuşunca sorunlar çözülmez”

Erhürman, toplumda “ırkçılığın” ve “ötekileştirmenin” yayılmaya başladığını iddia etti ve bu durumun kendisini “çok korkuttuğunu” kaydetti. “Sloganlar üzerinden konuşunca sorunlar çözüleceğini zanneden bir zihniyet” diyen Erhürman, “Uluslararası toplumla irtibat kopararak bir cennet yaratılamayacağını” söyledi. Erhürman, kurultay öncesi istihdam yapıldığını da ileri sürdü.

Memleketin güvenlikten uzaklaşmış bir durumda olduğunu savunan Erhürman, sağlıkta insanların hastanede yatak bulamadığı bir yapı oluştuğunu, doktorların hasta sayısına yetişemediğini de ileri sürdü.