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Erhürman daha emin daha sakin

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

06 Ekim 2020, 02:13

Sayın Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçim ziyaretlerinde ihmal etmedi, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni de ziyaret etti.

Temas konusuna başından beri dikkat eden adaylardan...

Ziyaretlerini, konusuna göre kısıtladığı ekibi ile ve bölgeleri bölerek yaptığını anladım.

Kalabalık ekiple kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterdiği belli.

Cumhurbaşkanlığı makamının, dışarıdaki müzakereci kimliğinin önemi malum iken, içerde ise izaz-ikram ve nezaket ziyareti kabul etmekten ibaret olmadığını net bir şekilde vurguladı.

Kendi Başbakanlığı dönemine de atıfta bulunarak, ‘’kısa ömürlü’’ ve ‘’çok ortaklı’’ hükümet dönemlerinde, lider ve ekibi idealist de olsa, bürokrasinin ve siyasetin prangasından kurtulamadığını net bir şekilde vurguladı.

Bu yüzden, Cumhurbaşkanlığı makamının 5 yıllık stabil bir süre olması, toplum liderliği sıfatının olması onun için önemli idi.

Bu yüzden bu makama talipti ve seçilmesi durumunda dolu dolu değerlendirmek istiyordu.

Ziyaret hekim ziyareti olunca, hekimlerin sorunlarını hukukçu kimliği ile de konuşmayı ihmal etmedi.

Bizim hukuk sistemimizde bulunan ‘’Mandamus’’ konusunu ilk işleyen hukukçulardan olduğunu öğrendik.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin kazandığı mandamus davasının arkasından, sistemin topluma attığı tüzük golünü şık bulmadığını net bir şekilde ifade etti.

Yaşadığımız siyasi ortamın, oryantal kültürümüzün etkisinden kurtulamamış siyaset anlayışların da bir ürünü olduğunu söylemekten geri kalmadı.

Sayın Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı seçimleri süresince ikinci yüz yüze görüşüm.

İkisinde de fikirlerini dinledim.

Bu sefer, araya bir de pandemi süreci girmişti.

Süreç O’nu bir farklı olgunlaştırmıştı.

İki Erhürman arasındaki fark anlamlı idi.

Kendisine daha çok güveniyordu.

Konulara hakimiyetini karşı tarafa daha net, daha anlaşılır ve daha samimi bir şekilde aktarabiliyordu.

Toplum lideri olma yolunda üzerine alacağı yükün bilincinde olduğu bu sefer bakışlarına da yansımıştı.

Eleştiren üslubu ile, dinleyen, irdeleyen, çözüm üreten üslubunu birbiriyle iyi harmanlamıştı.

Neticede, bu seferki gördüğüm Erhürman, son düzlüğe girerken daha sakin ve kendinden daha emindi…

İletişim: 0542-8529899

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